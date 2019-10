Superlega volley: Gas Sales Piacenza battuto 0-3 da Azimut Leo shoes Modena

A Piacenza si è giocato l’anticipo di Superlega volley tra Piacenza e Modena. Gli arbitri della partita sono stati Simbari e Santi. Gas Sales Piacenza, allenata da Gardini, è scesa in campo con Cavanna, Kooy, Krsmanovic, Nelli, Stankovic, Berger e come libero Fanuli. Azimut Leo Shoes Modena, allenata da Giani, è scesa in campo con Christenson, Holt, Anderson, Zaytsev, Mazzone, Bednorz e Rossini nel ruolo di libero.

Nel primo set, Piacenza parte in equilibrio fino al 2-2; il parziale continua con Modena in attacco che sigla il primo break portandosi sul 5-8. I padroni di casa cercano di mettere in difficoltà i canarini e pareggiano 11-11. Il match ritorna in equilibrio fino al 14-14, poi un ace di Nelli porta Piacenza in avanti la squadra sul 16-14. Kooy conquista il 21-16, ma una reazione di Modena pareggia andando sul 23-23. Il parziale si chiude 24-26 per Modena con un attacco di Bednorz.

Nel secondo parziale, dopo un avvio in parità, Modena allunga andando sul 4-8. Piacenza si blocca e gli avversari siglano l’11-16. Il set continua con Modena in attacco che si porta velocemente sul 14-21 con un muro di Zaytsev. I piacentini cercano di accorciare le distanze con Nelli, inarrestabile, che con tre punti cerca di tenere in corsa la sua squadra portando il risultato sul 21-24, ma Modena chiude il parziale con un pallonetto di Bednorz 21-25.

Nel terzo set le due squadre si portano sull’1-1, poi un mani out di Zaytsev porta il punteggio sul 4-8 per Modena. I padroni di casa non riescono a macinare punti causa i troppi errori al servizio, regalando il vantaggio agli avversari. Holt sigla il 10-16, mentre Fei, da poco entrato in campo, sigla il 14-19.

Il parziale continua con Zaytsev che sigla il 15-21, poi il 17-24 e, infine, un errore al servizio di Bednorz annulla il set ball per Modena, ma il set si chiude 18-25 con un errore al servizio di Paris, il secondo palleggiatore di Piacenza, che regala la netta vittoria esterna al Modena.