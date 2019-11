Superlega Volley: Civitanova vince in casa 3-1 contro Perugia

Al Palazzetto di Civitanova si è giocata la quarta giornata di campionato di Superlega Volley tra Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia. De Giorgi, allenatore di Lube Civitanova, ha schierato in campo Bruno, Ghafour, Leal, Simon, Juantorena, Anza e Balaso nel ruolo di libero. Perugia, allenata da Bernerdi, è scesa in campo con De Cecco, Atanasijevic, Russo, Podrascanin, Lanza, Leon, e Colaci come libero.

Il primo set parte in equilibrio fino al 2-2, poi un ace di Atanasijevic porta il punteggio sul 2-4. Un primo tempo out di Russo e si ritorna in parità. Il parziale prosegue con un attacco di Juatorena che sigla l’8-6. I marchigiani grazie a Bruno allungano sul 15-12. Perugia contrattacca e accorcia le distanze con un mani out di Atanasijevic che porta il punteggio sul 19-17. Civitanova in palla ritorna in vantaggio con Ghafour che sigla il 21-18. I perugini pareggiano grazie ad una distrazione di Balaso e vanno sul 23-23. Il set continua punto a punto e si va ai vantaggi sul 24-24. Il parziale finisce 28-26 con un mani out di Juantorena.

Nel secondo set, dopo un parziale di 2-0 per la Lube, Perugia segna con Podrascanin. Civitanova allunga sul punteggio di 8-5 con Juantorena, mentre i perugini, troppo fallosi in battuta, regalano il secondo break agli avversari portandosi sul 16-10. Il parziale continua con Civitanova sempre in avanti che con Ghafour sigla il 21-15. I perugini cercano di accorciare le distanze, ma Juantorena rifila un muro portando la squadra sul 24-19. Il set finisce 25-20.

Il terzo parziale parte in equilibrio fino al 3-3. Perugia attacca e una parallela di Atanasijevic regala il 4-6. Un muro di Anzani porta il punteggio in parità e il set riesta in equilibrio fino al 9-9. Poi Civitanova, grazie ad un servizio out di De Cecco, si porta sul 12-10. Un errore al servizio di Ghafour porta il punteggio di nuovo in parità e resta in equilibrio fino al 19-19, poi i perugini allungano sul 20-22 con una pipe di Leon. Un’altra pipe – questa volta di Leal – riporta la squadra in parità, 22-22. Si continua a giocare punto a punto e si va ai vantaggi, il set finisce 24-26 con un ace di Lanza.

Il quarto set inizia in equilibrio fino al 6-6. I marchigiani siglano l’8-6 con un ace di Leal e il 16-11 con un ace di Ghafour. Perugia resta a galla con Leon che, dopo una lunga azione, chiude un attacco di seconda linea, portando la squadra sul 22-18. Un errore al servizio di Atanasijevic regala il set point a Civitanova che va sul 24-22. Il set finisce 25-22.