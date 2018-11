Superlega pallavolo; Modena perde in casa con Lube Civitanova 2-3

In un Palapanini di Modena sold out si è disputata l’ottava giornata di campionato di volley maschile tra Azimut Leo shoes Modena e Lube Civitanova Marche. Gli arbitri sono stati Simbari e Vagni.

Julio Velasco allenatore di Modena ha messo in campo: Christenson, Holt, Bednorz, Urnaut, Mazzone libero Rossini. Medei allenatore della Lube ha schierato: Bruno, Sokolov, Juantorena, Simon, Leal, Diamantini libero Balaso.

La partita

Il primo set inizia in equilibrio fino al 2-2. La Lube riparte in attacco e si porta avanti sul 4-8, con una pipe di Juantorena. Modena risponde ritorna in parità e va sull’11-11. Il set continua con i canarini che siglano il primo break portandosi sul 16-12. I marchigiani reagiscono e accorciano le distanze con un muro di Juantorena andando sul 19-17. Il set ball è di Modena grazie ad un attacco di Zaytsev. Il parziale finisce 25-21 .

Il secondo set parte in equilibrio, ma Lube grazie ad un attacco out di Zaytsev si porta sul 9-12. I canarini non mollano e con un primo tempo e un ace di Holt sorpassano gli ospiti portandosi sul 17-14. I marchigiani vogliono vincere il set e controattaccano, accorciando le distanze andando sul 19-18. Il parziale continua Modena in avanti sul 23-20. La Lube pareggia con un muro di Leal. Le due squadre continuano a darsi battaglia senza esclusione di colpi, arrivando ai vantaggi. Il set finisce 29-31.

Nel terzo set sono i marchigiani sono in vantaggio per 6-8 con un attacco out di Kaliberda. Il set continua con i marchigiani che allungano portandosi sul 11-16. I canarini vogliono accorciare le distanze, ma riescono a macinare pochi punti. Il set finisce 20-25 con un attacco di Juantorena.

Nel quarto set, dopo un parziale di 3-0, Christenson sbaglia servizio e i marchigiani si portano 3-1. Il set continua con i canarini in avanti sul 8-3. La Lube riesce a fare qualche punto, mentre Modena segna il 16-12 grazie a Badnorz. I marchigiani controattaccano e pareggiano con una pipe di Leal portandosi sul 17-17. Il match continua con Civitanova in attacco che sigla il 20-22. Modena pareggia con un muro di Mazzone e va sul 22-22. Il set finisce ai vantaggi 27-25.

Tie-break inizia con un parziale di 0-2 grazie ad un muro di Stankovic. Il set continua con la Lube in attacco che sigla il 3-8 con un attacco out di Urnaut. Si cambia il campo. Modena cerca la rimonta ma gli ospiti volano via con un mani out di Juantorena si portano sul 7-13. Zaytsev attacca e fa punto ed è 8-13. Il set finisce 8-15.