Superlega: Cisterna Volley asfalta Modena Volley 3-2

Al Palapanini si è disputata la decima giornata di ritorno del Campionato di Superlega. Gli arbitri del match sono stati Luciani e Cerra.

Modena Volley: Mossa de Rezende, Ngapeth Stankovic, Abdel Aziz, Leal, Mazzone, Sala, Sanguinetti, Van Garderen, Liberi Gollini Rossini allenatore Giani.

Baranowic, Maar, Bossi, Dirlic, Rinaldi, Zingel, Picchio, Wiltelburg, Raffaelli, Saadat, Libero Cavaccini allenatore Soli.

Nel primo set dopo un parziale di 3-0 di Modena, Cisterna recupera e si porta sul 11-9. Il parziale prosegue con i laziali che pareggiano e vanno sul 14-14. Cisterna allunga sul 17-20, mentre Modena accorcia sul 20-21. Cisterna annulla il set ball portandosi sul 24-24 e si va ai vantaggi. Il set finisce a 31-33.

Nel secondo set inizia con i canarini in vantaggio sul 5-4, mentre i laziali con Rinaldi in cattedra si porta sul 8-14. Modena in affanno va sul 12-20, mentre Cisterna con una pipe ed un ace di Rinaldi chiude il parziale 12-25.

Nel terzo set Dirlic porta sul 2-2 Cisterna, ma Modena con Leal vola sul 6-2. Dopo uno scambio lungo Nimir si impone e sigla l’8-3. Per Modena è tutta in discesa grazie ad un ace di Leal e a un Mani out di Nimir che siglano il 16-9. Sala sostituisce Zingel con Winltenburg che segna il 20-14. Il finale del parziale è tutto di Cisterna che si blocca sul 23-18. IL set finisce 25-19.

Nel quarto parziale un ace di Nimir sigla il 3-2, mentre Rinaldi attacca fuori e Modena va sul 12-6. I canarini non mollano e vanno sul 16-8 con Leal, mentre un pallonetto di Rinaldi sigla il 21-14. Il set finisce sul 25-17.

Nel Tie break Modena segna l’1-0, ma un muro di Cisterna pareggia sul 3-3. Il parziale continua con i canarini avanti 8-7, mentre Ciaterna allunga prima sul 8-10, poi 8-12. Il parziale si chiude 8-15.