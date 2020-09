Supercoppa volley femminile 2020, ottavi di finale: Bisonte Firenze vince 3-2 contro VBC ÈPiù Casalmaggiore

Al Palasport Mario Radi di Cremona si è giocata la quinta partita degli ottavi di finale di Supercoppa femminile italiana tra il Bisonte Firenze e VBC ÈPiù Casalmaggiore.

Il Bisonte Firenze, allenata da Mencarelli, è scesa in campo con Enweonwu, Cambi, Lazic, Alberti, Belien, Guerra e Venturi nel ruolo di libero. Il VBC ÈPiù Casalmaggiore, allenata da Parisi, è andata in campo con Stufi, Lloyd, Partenio, Montibeller, Melandri, Vanzurova e Siressi come libero.

Il primo set è in equilibrio fino al 15-15, poi Casalmaggiore con un ace di Partenio allunga sul 18-15. Mencarelli chiede il time out e le due squadre tornano in campo, con Melandri che sigla il 19-16. Il parziale continua con Firenze che accorcia le distanze con Enweonwu andando sul 23-22. Parisi allora chiama time out; al rientro in campo, Partenio sigla il 24-22, mentre Firenze annulla il match ball. Il set finisce 25-23 per Casalmaggiore grazie a Montibeler.

Il secondo set parte in equilibrio fino al 5-5, poi il Bisonte allunga sul 5-8. Casalmaggiore non ci sta e accorcia le distanze sul 9-10 con Vanzurova. Il parziale continua con le fiorentine in attacco sul 12-16 con un ace di Lazic. Parisi chiede time out e al rientro Firenze continua l’allungo portandosi sul 16-19 con Guerra. Casalmaggiore accorcia le distanze andando sul 20-23, ma un errore al servizio regala il set alle toscane che vincono il set 25-22.

Nel terzo set, dopo un parziale di 2-0 con Vanzurova, Firenze va sul 2-1. Casalmaggiore allunga sul 6-2 con Montibeller. Firenze riesce a fare solo qualche punto, la furia di Partenio fa volare Casalmaggiore sul 16-6. Il Bisonte grazie a Nwakalor vola sul 23-13, ma il distacco è importante e Casalmaggiore chiude il set grazie a Partenio.

Nel quarto set, dopo un parziale di 2-0 per Casalmaggiore, Firenze pareggia andando sul 2-2. Stufi porta Casalmaggiore sul 5-3, ma le fiorentine accorciano sul 5-4. Montibeller sigla l’8-6, mentre un ace di Guerra pareggia i conti. Il parziale continua in parità fino al 12-12. Il Bisonte vuole andare al tie break e allunga sul 13-16 con Guerra. Con un ace di Vanzurova, Casalmaggiore aggancia le fiorentine andando sul 20-20. Il set resta in equilibrio fino al 24-24 e si va ai vantaggi. Il parziale finisce 25-27 per Firenze grazie a Nwakalor.

Nel tie break, dopo un parziale di 2-0 per Casalmaggiore con Vanzurova e Montipeller, Firenze controattacca e va sul 3-3 con Belien. Il set continua con l’allungo di Firenze che si porta sul 3-7. Parisi chiede time out e al rientro Stufi sigla il 4-7. Nwakalor porta Firenze sul 4-8 e al cambio campo. Melandri accorcia le distanze e porta Casalmaggiore sul 10-11, mentre Nwakalor macina punti e porta il Bisonte sul 12-14. Sfufi annulla il set ball, mentre è Belien a chiudere il set 13-15 regalando la vittoria al Bisonte.