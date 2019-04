Sorelle d’Italia, Simona Quadarella: "In un tema delle elementari il desiderio di vincere"

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - A volte la "vocazione", ossia la chiamata a far "qualcosa" nella vita che ci realizza come persona e ci dà soddisfazione, si chiarisce proprio così, in seno alla famiglia. Il percorso per Simona è iniziato da molto lontano, forse con piccole fatiche aggiunte giorno dopo giorno, speriamo possa continuare con grinta e ancora per un lungo tempo far sognare gli italiani.