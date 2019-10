Serie A1 femminile: Imoco Conegliano-ProVictoria Pallavolo Monza 3-0

Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - La prima giornata di Serie A1 parte bene per Conegliano che schiaccia Monza vincendo il primo match della stagione. Monza è vincente a tratti, con l'Heyrman tornata in Italia e con Serena che siglano i punti per far rimanere a galla la loro squadra. La partita è stata quasi a senso unico, anche se le lombarde nel secondo set hanno cercato di vincere il set per allungare la partita.