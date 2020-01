Samsung volley: Novara vince 3-0 contro Brescia

Al palazzetto di Montichiari si è giocato l’anticipo del match di pallavolo femminile tra Banca Valsabbina Brescia e Igor gorgonzola Novara. Gli arbitri del match sono stati Pozzato e Cerra.

Mazzola, allenatore di Banca Valsabina Brescia, nel 6+1 mette in campo Bechis, De Gradi, Rivero, Mingardi, Veltman, Speech e Parlangeli nel ruolo di libero, mentre Igor Gorgonzola Novara, allenata da Barbolini, scende in campo con Hancock, Veljkovic, Courthney, Brakocevic, Vasileva, Chirichella e Sansonna come libero.

Il primo set è in equilibrio fino al 4-4, ma Novara mette la marcia e grazie a Chirichella va sul 6-8. Il parziale continua punto a punto fino al 10-10. Un attacco out di Brescia porta le piemontesi sul 13-16. Sul 15-19 Mazzola chiama time out; al rientro, Novara allunga sul 16-21 con Vasileva. Brescia contrattacca con De Gradi e porta Brescia sul 17-21, Novara più incisiva artriva sul 18-24 con Chirichella. Saccomanni entra in campo al posto di Bechis. Rivero annulla il set ball, mentre Chirichella chiude il set con il punteggio di 19-25.

Nel secondo set, dopo un avvio in equilibrio fino al 2-2, Mingardi segna due punti e Brescia va sul 5-2. Una parallela di Chirichella porta il punteggio in parità sul 5-5. Brescia con Speech sigla l’8-6, poi l’11-7. Barbolini mette in campo Di Iulio e Gorecka, e Novara rimette la marcia accorciando sul 15-14. Le lombarde allungano sul 17-14 con Rivero, così Mazzola fa entrare Biganzoli. Hancock sigla il pareggio portando il punteggio sul 19-19. Il parziale continua in equilibrio fino al 22-22, ma Novara ne ha di più delle bresciane e chiude il set con il punteggio di 22-25.

Il terzo set parte in equilibrio fino al 2-2, poi Novara allunga sul 4-6, ma Rivero accorcia sul 5-6. Le piemontesi ritornano in attacco e con muro di Chirichella siglano il 5-8. Un ace di De Gradi accorcia il punteggio sul 12-15 e così Barbolini chiede time out. Al rientro, Brescia non molla e grazie a Mingardi si porta sul 16-19. Veljkovic sigla il 18-21, mentre Mingardi ribatte portando Brescia sul 19-21. Il set finisce 21-25 con il punto di Brakocevic che regala la vittoria esterna all’Igor Gorgonzola Novara.