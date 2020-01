Samsung volley: Monza perde in casa 3-0 contro Conegliano

Al Candy Arena si è disputata la prima giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie A1 tra Monza e Conegliano. Gli arbitri della sfida sono stati Spinnicchia e Curto.

Verovolley Monza, allenata da Parisi, è scesa in campo con Skorupa, Ortolani, Heyrman, Orthmann, Meijners, Danesi e Parrocchiale nel ruolo di libero.

Imoco volley Conegliano, allenata da Santarelli, è andata in campo con Folie, Ogbogu, Gennari, Hill, Sylla, Egonu, De Gennaro come libero.

Nel primo set, dopo un parziale di 3-0, arriva un errore in battuta di Orthmann. Il parziale prosegue con Conegliano in avanti che accorcia con Egonu sul 5-3. Orthmann sigla il primo break e si va sull’8-6. Santarelli sul 14-10 chiama time out; al rientro, Conegliano reagisce ed un ace di Egonu riporta il punteggio in parità sul 19-19. Le venete vanno sul 19-21 con Egonu, ma un muro di Monza sigla il pareggio che porta il risultato sul 21-21. Il set point con il punteggio di 21-24 è ad appannaggio di Conegliano, ma Ortolani annulla il set ball.

Il set si chiude 22-25 in favore di Conegliano.

Nel secondo set, le venete si portano subito avanti (1-4) con un pallonetto out di Ortolani. Monza accorcia con Danesi e va sull’8-9, mentre le venete ritornano in vantaggio andando sul 12-16. Dopo un lunghissimo scambio, Hill attacca la rete ed il punteggio va sul 16-19. Il set continua con Conegliano in avanti sul 17-21 con una diagonale vincente di Egonu. Il set si chiude sul 19-25 con un ace di Gennari e permette a Conegliano di condurre 2 set a 0.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 3-3. Un errore di Egonu porta Monza avanti sul 5-3, ma con un ace della stessa Egonu si ritorna in parità sul 5-5. Conegliano però gioca bene e si riporta avanti sul 6-7. Poi, con un errore di Egonu, si ritorna in parità sull’8-8. Un primo tempo di Folie sigla l’allungo sul 10-14 per le venete. Meijners accorcia le distanze portando Monza sul 13-16.

L’Imoco Volley però non molla e si porta sul 19-21 con un muro di Sylla. Sul 20-23 Parisi chiede time out. Un primo tempo di Folie sigla il 21-24, Danesi annulla il set ball e si va sul 22-24. Il parziale finisce 22-25 e regala a Conegliano una netta vittoria fuori casa.