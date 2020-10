Samsung volley: Igor Gorgonzola Novara vince contro Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0

Al PalaIgor di Novara si è giocato l’anticipo della sesta giornata della Samsung volley cup tra Igor Gorgonzola Novara e Banca Valsabbina Millenium Brescia. Gli arbitri del match sono stati Cerra e Sobrero.

Lavarini, allenatore di Novara, ha schierato in campo Herbots, Hancock, Bosetti, Caterina, Bonifacio, Washington, Smarzek e Sansonna libero.

L’allenatore Mazzola, invece, ha messo in campo Bechis, Angelina, Jasper, Veglia, Pericati, Cvetnic, Decortes, Berti, Parlangeli libero.

Il primo set parte in equilibrio fino al 4-4, poi Novara allunga sull’8-5. Brescia è in affanno e si fa travolgere da Novara che vola sul 12-6. Mazzola cambia diagonale e le lombarde accorciano sul 18-15. L’allenatore di Brescia chiede time out ma, rientrate in campo, la storia non cambia. Herbots in gran forma sigla il break del 21-16. Entra Botezat e Novara allunga sul 23-18. Il set finisce 25-18 grazie a Herbots.

Nel secondo set Novara parte forte e Smarzek, la migliore in campo, sigla il 5-2. Brescia grazie a Jasper pareggia e va sul 7-7, ma Novara non molla e allunga sul 13-10 con Herbots. Il set continua con le piemontesi in attacco e con Smarzek che sigla il 17-12. Mazzola prova a cambiare e mette in campo Nicoletti, Botezat e Biganzoli, ma la situazione non cambia. Novara vola sul 20-13, mentre Brescia non tiene il passo. Il set finisce 25-16 grazie ad un primo tempo di Washington.

Nel terzo set è Novara ad allungare sul 5-3, mentre le bresciane non riescono a fare punti. Washington sigla il 7-4, Bosetti allunga e porta Novara sul 12-5. L’allenatore fa entrare in campo Napodano e Daalderop e, proprio grazie ad un ace di Napodano, Novara va sul 19-8. Le piemontesi allungano sul 21-10 con un mani out. Brescia riesce ad accorciare le distanze, ma Smarzek chiude il set 25-16 regalando così la vittoria a Novara per 3-0. La migliore giocatrice (MVP) della partita è stata Smarzek.