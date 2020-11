Samsung Volley Cup: Unet E-work Busto Arsizio vince per 3-0 contro Igor Gorgonzola Novara

All’E-work Arena si è giocata l’ultima giornata di andata campionato di pallavolo femminile tra Unet E-work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara. Gli arbitri del match sono stati Sobrero e Bracco.

L’Unet E-work Busto Arsizio, allenata da Fenolio, ha schierato in campo Poulter, Gennari, Mingardi, Gennari, Olivotto, Stevanovic, libero Leonardi.

L’Igor Gorgonzola Novara, allenata da Lavarini, ha messo in campo Hancock, Smarzek, Bonifacio, Washington, Bosetti, Herbots, Bosetti, libero Sansonna.

Il primo set inizia con un attacco di Bosetti. Busto Arsizio con un muro allunga 5-3, ma Smarzek con un attacco sigla il pareggio. Il parziale continua in equilibrio fino al 9-9, Novara ottiene il break del 9-11. Il punteggio ritorna in parità con Gennari, mentre Novara ritorna in vantaggio andando sul 12-14. Fenolio chiama time out, al rientro Bosetti sigla il 12-15. Le bustocche ritornano in parità con il punteggio (17-17) con Grey e allungano sul 20-18. Novara pareggia e va sul 20-20 e il punteggio resta in equilibrio fino al 24-24. Il set finisce 27-29.

Nel secondo set, dopo l’1-1, Novara va in vantaggio prima sull’1-3, poi sul 2-5. Un ace di Mingardi porta il punteggio sull’8-8, mentre Novara vola sul 9-13. Il parziale continua con una diagonale vincente di Smarzek che porta il punteggio sul 12-19. Busto Arsizio non passa più e le piemontesi volano sul 13-24. Busto con due muri va sul 15-24, ma il distacco è di parecchi punti e il set finisce 16-25.

Nel terzo set, dopo un parziale di 0-4, entra in campo Bulovic per Busto. Sullo 0-6 Fenolio chiama time out, al rientro le piemontesi allungano sul punteggio di 0-9. Poulter fa muro e le bustocche vanno sull’1-9, ma Novara sigla il 4-12. Le padrone di casa non riescono a reagire e Novara va sul 10-20 con Smarzek. Escamilla sigla il 15-23, mentre Novara chiude il set 15-25 con Bosetti e porta a casa la vittoria.