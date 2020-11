Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - La partita è stata a senso unico, con Conegliano in avanti di molti punti in tutti e tre i set. Le pantere hanno vinto nettamente sul Novara, lasciandole poco tempo per reagire e per fare azioni vincenti. Novara, reduce da una vittoria, ha ceduto alla capolista, regalando punti con attacchi e servizi out.