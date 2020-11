Samsung Volley Cup: Imoco Volley Conegliano vince 3-1 contro La Delta Trentino volley

Al Palaverde di Villorba di Treviso si è disputata l’undicesima giornata di Samsung Volley Cup tra Imoco Volley Conegliano e Delta Trentino Volley. Gli arbitri del match sono stati Curto e Puecher Andrea.

L’Imoco Volley Conegliano, allenata da Santarelli, è scesa in campo con Wolosz, Egonu, De Kruijf, Hill, Sylla, Fahr, e libero De Gennaro.

La Delta Trentino Volley, allenata da Bertini, ha schierato Piani, Fondriest, Cumino, D’Odorico, Furlan, Melli, Moro nel ruolo di libero.

Nel primo set, dopo un parziale di 3-0 per le pantere, Bertini chiama il time out; al rientro, un ace di Piani Trento accorcia le distanze e si va sul 3-2. Conegliano inizia il contro attacco e con De Kruijf va sull’11-3. Fondriest sigla il 18-5, mentre le pantere con Egonu siglano il 23-8. Il parziale si chiude 25-9 con un errore al servizio di Trento.

Nel secondo parziale grazie ad alcuni errori al servizio di Conegliano e un attacco di D’Odorico Trento va sul 4-6. Il set continua con le squadre in equilibrio fino al 10-10. De Kruijf sigla il 12-10 e Bertini chiama time out; al rientro Sylla porta Conegliano sul 16-12. Trento vuole tentare il pareggio e grazie ad un muro di Furlan va sul 17-14. Hill sigla il 24-16 e Melli annulla il set ball con il punteggio di 24-17. Il set finisce 25-17 per Conegliano.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 3-3. Trento con Melli allunga sul 3-5, mentre Omoruyi la riporta in parità sul 7-7. Poi, sull’11-13 Santarelli chiede il time out e, al rientro, continua l’allungo di Trento che va sul 12-16. Sylla sigla il 14-18 e Melli il 15-19. Trento continua a macinare punti e si porta sul 16-19. Fahr risponde e le pantere vanno sul 19-23. Il set fnisce 20-25 con Piani che accorcia il match sul 2-1 per le pantere venete.

Il quarto set inizia in equilibrio fino al 7-7, poi Fahr con un muro porta l’Imoco sul 9-7. Le pantere tentano l’allungo con la diagonale Egonu e Hill e si portano sul 14-10. D’Odorico sigla il 16-12 e un un ace di Egonu porta il punteggio sul 22-15. Un attacco out di Hill porta il punteggio sul 24-17 e De Kruijf chiude il set 25-17 regalando all’Imoco Volley Conegliano la 10a vittoria in 10 partite.