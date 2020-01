Samsung volley: Casalmaggiore perde 3-0 in casa contro Conegliano

Al Pala Radi di Cremona si è disputata la 16a giornata del Samsung volley, Serie A1 di volley femminile, tra Pomì Casalmaggiore e Imoco Volley Conegliano. Gli arbitri del match sono stati Cerra e Tanasi.

La Pomì Casalmaggiore, allenata da Marco Gaspari, è scesa in campo con Antonijevic, C. Bosetti, Popovic, Cuttino, Carcaces, Stufi e Spirito nel ruolo di libero.

L’Imoco Volley Conegliano, allenata da Santarelli, è andata in campo con Wolosz, Sylla, De Kruijf, Egonu, Hill, Folie e De Gennaro come libero.

Nel primo set, dopo i punti di Bosetti e Folie, Conegliano vola sul 6-10 con Sylla. Il set continua con Casalmaggiore in difficoltà così, sul 6-11, il tecnico chiama time out. Egonu rifila tre punti e le pantere si portano sul 7-13. Gaspari chiede time out sul 7-14. Al rientro, le padroni di casa accorciano sul 10-14 con Bosetti. Poi Conegliano, grazie ai problemi in ricezione di Casalmaggiore, va sul 12-20. Popovic sigla il 17-21, mentre un ace di Hill sigla la possibilità di set ball con il punteggio di 17-24. Hill sbaglia il servizio e lo annulla, ma De Kruijf chiude il set 18-25.

Nel secondo set, dopo un parziale di 2-0 per Casalmaggiore, Conegliano pareggia portandosi sul 3-3. Il parziale continua in parità fino al 7-7. La squadra di casa sorpassa e va sul 9-7, ma le pantere pareggiano con un muro di Folie. Il set continua in equilibrio fino al 13-13, poi Casalmaggiore sigla il 15-13. Sylla riporta le venete sul 17-17. Le pantere contrattacano e vanno sul 18-21. Carcaces sigla il 22-22, ma le venete chiudono il set a 23-25.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2. Conegliano con un muro di De Kruijf si porta prima sul 2-4, poi sul 3-6 con un ace di Egonu. Il set continua con le pantere in attacco che siglano il 7-13. Casalmaggiore accorcia le distanze e va sul 14-17, ma Sylla porta la squadra sul 15-21. Scuka con un attacco sigla il 18-22. Con due punti di Scuka, Casalmaggiore si porta sul 20-24, ma il set finisce 20-25 per le venete, grazie a Sylla.