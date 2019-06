Roland Garros, Rafael Nadal va in finale sconfiggendo Roger Federer in tre set

Roger Federer e Rafael Nadal sono due tennisti che, grazie alla loro intensa rivalità in campo, portano grande visibilità nei campi da tennis di tutto il mondo. Più volte però entrambi hanno fatto capire che il loro rapporto fuori dal campo non è di odio o invidia, ma di sincera e cordiale amicizia.

Nella giornata del 7 giugno, alle 13:00 ora italiana, Rafael Nadal e Roger Federer si sono sfidati per la 39esima volta durante la semifinale del “Roland Garros“. Il bilancio, fino a quel momento, pendeva per il tennista maiorchino con uno score di 23 vittorie, contro le 15 del tennista svizzero.

Il match non delude le aspettative degli appassionati

La 39esima sfida tra Rafael Nadal e Roger Federer è stata vinta dal tennista spagnolo. Nadal continua ad essere il dominatore assoluto sulla terra rossa, vincendo contro lo svizzero in tre set (6-3, 6-4, 6-2) in 2 ore e 25 minuti. Ora in finale dovrà sfidare uno tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, sfida attualmente sospesa sul risultato di 1-1 (2-6, 6-3).

Il match, nonostante un forte vento, è stato molto piacevole, non sono mancati i colpi di classe da parte di entrambi i tennisti. Di sicuro Roger Federer ha pagato una prima di servizio fin troppo scadente per i suoi livelli (solamente il 59% prime con una realizzazione del 62% sulla prima e del 39% sulla seconda). Per molti fan, la gara è terminata quando Federer durante il suo servizio nel 18esimo game – sul 40-0 – ha subìto il break del suo rivale.

Roger Federer, in conferenza stampa, ammette: “Nel primo set abbiamo dovuto abituarci alle condizioni proposte abbastanza complicate causate dal vento. Rafael Nadal è stato comunque meglio di me”. Nadal, oltre a congratularsi in campo con Roger Federer, è stato molto apprezzato per un gesto di grande sportività: mentre Federer usciva dal campo dopo il match, Nadal ha smesso di vestirsi per applaudirlo.