Roger Federer annuncia il ritiro dopo la Laver Cup: "Il messaggio del mio corpo è stato chiaro"

Dopo una carriera leggendaria, costellata da 20 titoli del Grande Slam, due medaglie olimpiche e molti anni trascorsi come il numero 1 al mondo, il grande tennista Roger Federer ha annunciato giovedì che si ritirerà. Il tennista 41enne ha annunciato che il torneo Laver Cup, che prenderà il via la prossima settimana a Londra, sarà l’ultimo dei suoi 24 anni di carriera.

“Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato duramente per tornare alla forma completa e competitiva“, ha spiegato in un video condiviso sui social media. “Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo, ed il suo messaggio ultimamente è stato chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1.500 partite in 24 anni.

Federer ha affermato che la Laver Cup, un torneo a squadre lanciato nel 2017, sarà il suo “ultimo evento ATP (=Association of Tennis Professionals, ndr)”. Roger conferma che continuerà a giocare a tennis, ma non parteciperà più a tour o Grand Slam.

Il tennista svizzero entrò nei professionisti nel 1998 all’età di 16 anni, e dimostrò velocemente il suo grande talento, entrando l’anno successivo nella top 100. A 19 anni raggiunse i quarti di finale di Wimbledon, mentre nel 2003 vinse il suo primo titolo Grand Slam. “Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai immaginato, e ora devo riconoscere quando è il momento di concludere la mia carriera agonistica“, dice il tennista.

Per lui si tratta di una decisione “agrodolce“, perché gli mancherà tutto quello che i tour gli hanno dato, ma allo stesso tempo però, riconosce Roger, c’è molto da festeggiare. “Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis e l’ho fatto ad un livello che non avrei mai immaginato, per molto più tempo di quanto ritenessi possibile“.