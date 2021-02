Prevista per il 7 Febbraio la cerimonia di apertura del Mondiale di Sci di Cortina, il programma completo dell’evento

Dal 7 al 21 febbraio potremo quindi assistere al più importante evento sportivo globale dall’inizio della pandemia.

Tutti gli eventi si volgeranno in assenza di pubblico, per motivi di sicurezza, ma avremo la possibilità di seguire i vari eventi in streaming, su Eurosport, canale 210 o sui canali Sky.

Per quanto riguarda gli atleti Italiani le favorite tra le donne sono la cuneese Marta Bassino e la milanese Federica Brignone mentre un brutto incidente ha costretto Sofia Goggia ad uno stop temporaneo che non le permetterà di partecipare.

Tra gli uomini si fanno i nomi di Dominik Paris e Alex Vinatzer .

14 giorni in cui si sfideranno 6.000 atleti provenienti da 70 nazioni nelle seguenti discipline: discesa, super G, gigante, slalom, combinata alpina e parallelo individuale ( presente per la prima volta a questa competizione).

Il programma completo

Domenica 7 Febbraio alle ore 18:00 si svolgerà la cerimonia d’apertura a cui non potrà partecipare nessun atleta per le norme anti covid. La cerimonia conclusiva, che si terrà sempre a pote chiuse, è prevista per il 21 Febbraio dopo il termine delle gare e delle relative premiazioni.

Lunedì 8 febbraio si apriranno le danze con la combinata femminile, supergigante( ore 11:00) e la combinata femminile, slalom (ore 14:30)

Martedì 9 febbraio alle ore 10.30 si svolgerà il supergigante femminile e alle ore 13.00 il supergigante maschile

Mercoledì 10 febbraio sono previste la combinata maschile, supergigante e la prima prova di discesa femminile. Alle ore 13.30 combinata maschile, slalom

Giovedì 11 febbraio la seconda prova discesa femminile ametà mattina e alle 12.30 la prima prova di discesa maschile

La seconda prova di discesa maschile e la terza prova di discesa femminile sono previste per venerdì 12 Febbraio.

Sabato 13 febbraio discesa femminile e maschile ( terza prova)

Domenica 14 febbraio discesa maschile

Lunedì 15 febbraio, giornata di riposo.

Martedì 16 febbraio qualificazioni parallelo maschile e femminile al mattino, gare nel primo pomeriggio

Mercoledì 17 febbraio alle ore 12.15 potremo assistere al parallelo a squadre

Giovedì 18 febbraio e Venerdì 19 febbraio avranno come protagoniste le sue manche del gigante femminile e femminile

Sabato 20 febbraio e Domenica 21 febbraio le gare si concluderanno con lo Slalom

Un evento sportivo di notevole rilevanza per gli appassionati e non.