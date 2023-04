Playoff Superlega gara 5: Modena perde 3-2 contro Piacenza

In un Palapanini gremito di gente si è disputata gara 5 dei quarti di finale playoff tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Giani allenatore di Modena Valsa Group Modena ha schierato Bruno, Lagumdzija, Stankovic, Sanguinetti, Ngapeth, Rinaldi, liberi Rossini e Gollini.

Botti allenatore di Gas Sales Bluenergy Piacenza schiera: Brizard, Romanò, Simon Caneschi, Lucarelli, Leal, libero Scanferla

Il primo set parte in equilibrio fino al 5-5, poi Modena vola sull’8-5 con un ace di Sanguinetti. Il parziale continua con un Mano out di Lucarelli che sigla il 10-7, ma un diagonale di Lagumdzija i canarini vanno sul 15-10. Piacenza trova il mano out con Lucarelli e si porta sul 18-14, ma Modena con la sagacia di Ngapeth vola prima sul 23-17 con un mano out, poi sul 24-19 con una pipe. Il set finisce 25-19.

Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 3-3, ma un ace di Ngapeth sigla il 5-3. Caneschi con un muro riporta il punteggio in equilibrio sul 5-5, che continua fino al 11-11. I canarini non mollano e volano sul 16-13 con un mano out in pipe di Ngapeth, ma un errore al servizio di Modena porta Piacenza sul 22-16. I canarini continuano la scia vincente e chiudono il secondo set con il punteggio di 25-17 con un ace di Ngapeth.

Il terzo set dopo il 2-2 Simon sigla il 2-4. Lagumdzija riporta il punteggio sul 4-4, da questo momento si continua a giocare punto a punto fino all’11-11. Piacenza prende coraggio e e vola sul 12-15 con un ace di Lucarelli, ma Modena accorcia sul 17-19. I piacentini grazie a Lucarelli prima vanno sul siglano il 18-22, poi sul 20-24- Il parziale si chiude 20-25.

Il quarto set parte in equilibrio fino al 4-4, poi Piacenza vola sull’8-11 con una parallela di Leal. Modena perde colpi e i piacentini con un ace di Brizard vanno sul 11-16. Inizia lo show di Piacenza che che con una diagonale vincente di Leal vola sul 14-21, mentre Modena accorcia sul 18-23. I canarini siglano il 20-23, ma Piacenza completa la rimonta e vince il quarto parziale 21-25.

Nel tie-break con un muro di Brizard i piacentini siglano l’1-5, ma Rinaldi accorcia sul 4-7, Ngapeth sigla l’8-9, ma un ace di Romanò sigla l’8-11. Rinaldi con un muro porta i modenesi sul 12-14, ma Lucarelli chiude il set 12-15.