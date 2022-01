Cristian Ghilli, 19enne di Ponteginori, giovane promessa del tiro a volo, è morto nella notte all’ospedale di Cecina, dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto al termine di una battuta di caccia con gli amici nei boschi di Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa.

Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici, quando alla fine della battuta di caccia, prima di tornare a casa, mentre stava raccogliendo alcuni bossoli,è caduto e dal fucile è partito un colpo che lo ha centrato in maniera grave all’addome, oltre che alla mano.

L’accaduto

I carabinieri della stazione di Ponteginori, che hanno effettuato i rilievi e hanno parlato con gli amici, ancora sotto choc per aver assistito alla tragedia, sono convinti che si sia trattato di un incidente. Cacciatore esperto, campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet),Cristian Ghilli apparteneva alle Fiamme Oro, la squadra sportiva della polizia di Stato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: trasferito in ospedale in codice rosso, i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico all’addome per arrestare la grave emorragia in corso, ma Ghilli è morto durante l’operazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Sono stati gli amici a chiamare i soccorsi dopo aver visto Cristian accasciarsi a terra. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto l’automedica della Misericordia di Volterra e un’ambulanza della Misericordia di Peccioli che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Cecina. Ghilli è finito sotto i ferri, ma per lui non c’è stato nulla da fare e, intorno alle 22 è deceduto. I militari dovranno ora chiarire effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla dinamica del dramma.

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello del presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo, Luciano Rossi: “Il giovane skeettista a ottobre scorso si era laureato Campione del Mondo a squadre e nel Mixed Team, corredando l’oro con un terzo posto individuale nel Mondiale di Lima, in Perù – si legge –. A maggio 2021 aveva vinto l’oro nella gara individuale, a squadre e Mixed Team nel Campionato Europeo di Osjiek in Croazia. Diamo il nostro saluto commosso a un talento strappato troppo presto alla vita, con rispetto, silenzio, cordoglio davanti a una tragedia che lascia tutti sconvolti. Che la terra ti sia lieve, ciao Cristian”.