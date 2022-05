Ascolta questo articolo

All’Arena di Monza si è giocata la finale scudetto secondo match tra Vero Volley Monza e Imoco Conegliano. Gli arbitri del match sono stati Cerro e Puecher.

L’allenatore di Vero Volley Monza Gaspari ha messo in campo: Orro, Danesi, Rettke, Larson, Davyskiba, Van Hecke, libero Parrocchiale.

Santarelli allenatore di Imoco Volley Conegliano ha schierato: Wolosz, De Kruijf, Syllam Egonu, Folie, Plummer, libero De Gennaro.

Nel primo set dopo l’1-1, Monza si porta sul 4-2 con Van Hecke. Il parziale continua con le brianzole in avanti sul 11-7, ma una fast di De Kruijf sigla il 13-9. Egonu porta il set in equilibrio sul 15-15, ma un muro di Orro sigla il 19-18. De Kruijf riporta il punteggio in parità sul 21-21, che rimane fino al 23-23. Il set si chiude 25-23 con Van Hecke

Il secondo parziale inizia in equilibrio fino al 8-8, poi Van Hecke sigla l’11-13. Danesi sigla il 15-15, mentre Egonu il 16-19. che continua il suo show con un muro che porta Conegliano sul 19-22. Tre errori di Conegliano e una diagonale di Stysiak portano il punteggio sul 24-23. Il parziale si chiude 25-23

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 5-5, poi una diagonale si Sylla sigla l’8-9. Conegliano con un muro di De Kruijf vola sul 11-16, un mano out di Gennari accorcia sul 13-20. Le venete non mollano e chiudono il set 16-25 con Egonu.

Il quarto set dopo un parziale di 02 con un ace di Plummer, Van Hecke prima sigla il 2-4, poi il il 6-8. Il set continua con un muro di Folie che porta Conegliano sul 7-11, mentre Van Hecke accorcia sul 10-12. Conegliano allunga sul 14-17, mentre Van Hecke accorcia sul 18-19. Egonu continua ad attaccare e chiude il parziale 20-25.

Tie break parte in equilibrio sul 3-3, poi le venete allungano sul 3-6 con Egonu. Il set continua con la scia vincente di Conegliano che sigla il 9-14. Il parziale si chiude 10-15 con un errore al servizio di Stysiak.