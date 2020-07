Olimpiadi 2021: Tokyo annuncia programma, luoghi e date

Cosa ne pensa l’autore

Rosa Tea Di Sclafani - Grandissima attesa per queste sfortunate Olimpiadi del 2021, tra il non volerle spostare per non infrangere la tradizione e tutti gli investimenti del Giappone andati perduti (ricordiamo che ha perso ben 4,5 miliardi di dollari per il rinvio di quest'anno). Questa lunga attesa non fa altro che rendere l'evento più popolare e più seguito.