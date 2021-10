Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un orgoglio per tutta l'Italia; una notizia che riempie il cuore di gioia, di quella che si vorrebbero sentire più spesso, specie in questi momenti bui, segnati dalla crisi pandemica. I miei più sinceri complimenti a Nicola Bartolini per l'eroica impresa compiuta! Dopo 24 anni, la leggenda rivive con te!