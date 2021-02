NFL 2020, SuperBowl LV: Brady di nuovo leggendario, vince il titolo con i Tampa Bay Buccaneers sui Kansas City Chiefs

La NFL 2020 si chiude con il SuperBowl LV giocato al Raymond James Stadium di Tampa, il primo della storia dove una squadra partecipante gioca in casa; i Tampa Bay Buccaneers travolgono i Kansas City Chiefs per 31-9. Nel primo quarto della sfida si parte con dei drive brevi, il primo a segnare è Butker con un field goal per i Chiefs, poi Tom Brady passa in touchdown per Gronkowski e c’è il vantaggio dei Buccaneers per 31-9.

Il secondo quarto si apre con prevalenza delle difese, quindi Brady si ripete in touchdown lanciando Gronkowski, come Kansas City centra ancora un field goal con Butker, ma sono i tanti errori dei Chiefs, banali ed evitabili, a portare vicino all’area di touchdown i Buccaneers, così Brady passa per Antonio Brown per il terzo touchdown della serata: Tampa Bay domina per 21-6.

Nell’intetvallo c’è lo show con protagonista The Weeknd, quindi si ricomincia da dove si era smesso: i Chiefs sono irriconoscibili, Patrick Mahomes non ha ispirazione e si salva solo con le sue corse, arriva un altro field goal di Butker, ma Fournette in corsa trova il quarto touchdown di Tampa Bay. Mahomes si fa intercettare, i Buccaneers segnano un field goal con Succop: si va sul netto 31-9.

Nel quarto periodo non accade più nulla di rilevante, Tampa Bay si difende bene ed i Chiefs avanzano poco, tutti i drive finiscono nel breve volgere di pochi istanti, così può partite la festa per il titolo dei Buccaneers, il secondo della loro storia dopo quello del 2002. Tom Brady, arrivato quest’anno in Florida, ha reso subito la squadra vincente ed eccezionalmente pronta soprattutto nella mentalità di rimanere concentrata in partita, Brady oltretutto viene eletto MVP della gara per la quinta volta in carriera, gara ineccepibile e senza errori.

Kansas City ha giocato una gara che pare far parte di un’altra stagione, una di quelle, ormai lontante, in cui i Chiefs faticavano in bassa classifica: difesa disattenta e lacunosa, special team pasticcione ed attacco mai in touchdown, con Mahomes in serata totalmente negativa. La squadra del Kansas ci potrà riprovare subito il prossimo anno, rimane uno dei team più forti.

La prossima stagione potrebbe riproporre questo duello a distanza nel corso di tutta la regular season: le due squadre, per le rotazioni del calendario, il prossimo anno non si sfideranno, a meno che non torneranno entrambe al SuperBowl, ma saranno tra quelle più da temere, considerando anche le altre franchigie che si sono proposte bene durante questa postseason e che hanno giocato una regular season di livello. Tom Brady rimane sempre leggendario e proverà, di nuovo, a conquistare l’ennesimo titolo.