NFL 2020, 8a settimana: gli Steelers affondano pure i Ravens, i Saints piegano fuori casa i Bears

La 8a settimana della NFL 2020 lascia la vetta della classifica ai Pittsburgh Steelers, vincenti sul campo dei Baltimore Ravens per 28-24: scontro diretto ad alta tensione, decisivo il terzo quarto che vede andare a segno con due touchdown gli ospiti. I Ravens interpretano bene la sfida ma non fanno la differenza per vincere nel quarto conclusivo. I New Orleans Saints battono fuori casa al supplementare i Chicago Bears per 26-23; la partita, che pareva destinata a non far crollare un equilibrio immutabile persino nel tempo addizionale, trova una svolta poco prima dello scadere con un field goal a segno dei Saints, ripresisi al meglio dopo la falsa partenza.

I Seattle Seahawks spiccano il volo sconfiggendo per 37-27 i San Francisco 49ers: il merito del successo è di Wilson e dei suoi ricevitori, ma anche del fatto di aver contenuto al meglio i 49ers che, con l’ingresso di Mullens come quarterback, hanno dato una svolta in positivo al loro gioco. I Miami Dolphins piegano per 28-17 i Los Angeles Rams in una partita ricca di errori e colpi di scena: la vittoria va ai delfini per il fatto di aver sfruttato al meglio ogni sbaglio di attacco e difesa degli arieti. I Las Vegas Raiders mandano a fondo fuori casa i Cleveland Browns per 16-6, ritrovando un record positivo in classifica e ripartendo alla caccia di quei playoff che mancano da troppo tempo.

NFL 2020: le altre partite

I Cincinnati Bengals riescono a battere i Tennessee Titans per 28-24: mentre il successo consente ai Bengals di provare una grande rimonta in classifica, ancora complessa, per i Titans c’è il secondo stop consecutivo, stavolta meritato e subito in modo inatteso: serve un’immediata ripresa per puntare in alto. I Kansas City Chiefs distruggono i New York Jets facilmente per 35-9, partendo piano e conquistando un margine larghissimo nel corso del secondo tempo. I Buffalo Bills fanno fuori i New England Patriots per 24-21, centrando il sesto trionfo in otto gare ed arrivando già a sfiorare la qualificazione playoff, a differenza dei Patriots, in crisi totale e senza più alcuna certezza.

I Minnesota Vikings sorprendono fuori casa i Green Bay Packers per 28-22: così la squadra in viola trova la seconda affermazione stagionale e sa di non poter praticamente più sbagliare per sognare la postseason. Nel Monday Night, i Tampa Bay Buccaneers vincono in trasferta sui New York Giants per un soffio, per 25-23, evitando in tempo una sconfitta: per i bucanieri la prospettiva dei playoff è a buon punto, mentre New York spreca un’occasione per rilanciarsi. Gli Indianapolis Colts travolgono in trasferta i Detroit Lions per 41-21 con una condotta di gioco perfetta: in questo momento Detroit si ritrova di nuovo in difficoltà per la caccia ai playoff.

Nel Thursday Night, gli Atlanta Falcons dominano in casa dei Carolina Panthers per 25-17; nel Sunday Night, i Philadelphia Eagles fermano i Dallas Cowboys per 23-9: i Denver Broncos sconfiggono di misura i Los Angeles Chargers per 31-30. Bye week per Arizona Cardinals, Houston Texans, Jacksonville Jaguars e Washington Football Team.