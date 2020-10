NFL 2020, 7a settimana: gli Steelers sono primi in classifica, i Titans vengono abbattuti

La 7a settimana della NFL 2020 è il teatro dello scontro diretto al vertice della classifica: sono i Pittsburgh Steelers a primeggiare in trasferta sui Tennessee Titans per 27-24 per una gara che ha offerto il massimo spettacolo e l’incertezza dell’esito fino all’ultimo minuto, ma sono Roethlisberger e compagni a festeggiare la vetta solitaria, con una bella prova in attacco. Nel Sunday Night, gli Arizona Cardinals piegano i Seattle Seahawks per 37-34 al supplementare: con la seconda vittoria consecutiva i rossi di Arizona avanzano e con Kyler Murray, padrone della manovra con 360 iarde e 3 touchdown in lancio, che permette di sovrastare l’altrettando ricca prova di Russell Wilson, condita però da ben tre intercetti.

Nel Monday Night i Los Angeles Rams battono i Chicago Bears per 24-10: la difesa dei giallo-blu torna a fare male all’attacco avversario e per gli orsi dell’Illinois rimangono solo le briciole da raccogliere sul campo offensivo; la squadra in blu ed arancio conquista il suo unico touchdown infatti con un recupero difensivo. I Tampa Bay Buccaneers vincono la sfida piratesca in casa dei Las Vegas Raiders per 45-20, avversari distrutti sotto ogni punto di vista dal solito Tom Brady, che offre 369 iarde e 4 touchdown in lancio, con una di queste mete ottenuta in corsa; Raiders ora in difficoltà. I Kansas City Chiefs primeggiano in casa dei Denver Broncos per 43-16, senza fatica, tra due squadre di caratura molto diverse: per Kansaas City è la sesta vittoria in sette gare disputate.

NFL : le altre partite

I Cleveland Browns ora fanno sul serio e vincono in casa dei Cincinnati Bengals per 37-34. lottando da grande gruppo e sudandosi ogni punto, relegando alla sconfitta gli avversari anche con cinismo; la strada è quella giusta per tornare finalmente ai playoff. I New Orleans Saints battono i Carolina Panthers per 27-24, portando il proprio record in un un chiaro margine positivo (quattro vittorie e due sconfitte), bloccando la rimonta in classifica delle pantere, ora ferme a tre successi e quattro ko. I Green Bay Packers devastano fuori casa gli Houston Texans per 35-20: altro grande anno, come quasi sempre nell’ultimo ventennio, per i giallo-verdi, stagione da cancellare per i texani, per ora la più grande delusione di questo inizio stagione.

I San Francisco 49ers ritornano in corsa per le posizioni playoff fermando in trasferta i New England Patriots per 33-6: manovra inesistente da parte dei blu, che stanno per affondare in classifica, dopo la partenza pesantissima di Brady. I Buffalo Bills chiudono facilmente la pratica contro i New York Jets, fuori casa per 18-10: i bufali vanno a cinque vittorie in sette gare, ancora senza successo e totalmente in ombra l’annata dei jet. I Detroit Lions si rimettono in carreggiata vincendo in casa degli Atlanta Falcons per 23-22, trionfando in una gara da batticurore.

Il Washington Football Team sconfigge i Dallas Cowboys per 25-3, nel Thursday Night i Philadelphia Eagles superano di misura i New York Giants per 22-21, i Los Angeles Chargers bloccano i Jacksonville Jaguars per 39-29. Bye week per Indianapolis Colts, Miami Dolphins, Baltimore Ravens e Minnesota Vikings.