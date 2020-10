NFL 2020, 5a settimana: i Titans distruggono i Bills, i Seahawks guidano la classifica battendo i Vikings

La 5a settimana della NFL 2020 mette in scena un inedito Tuesday Night: i Tennessee Titans distruggono i Buffalo Bills per 42-16, trovando touchdown in ogni dove, con il quarterback Tannehill ed il ricevitore Smith grandi protagonisti; troppi errori per Allen e per i Bills, che trovano la prima sconfitta, a dispetto dei Titans imbattuti.

Nel Sunday Night, i Seattle Seahawks sconfiggono a fatica i Minnesota Vikings per 31-30, rispecchiando i reali valori di due squadre dalle rose molto simili come forza, ma con i Vikings protagonisti di molte sconfitte sciagurate. I Seahawks sono primi in classifica con cinque vittorie e zero sconfitte, per i vichinghi una sola vittoria e quattro batoste.

I Las Vegas Raiders conquistano il campo dei Kansas City Chiefs per 40-32: prestazione di altissimo livello da parte dei pirati, che impongono il primo stop ai campioni in carica, che soffrono tantissimo in difesa i lanci di Derek Carr, autore di 347 iarde e tre touchdown per i Raiders, bene sì l’attacco di Kansas City, però insufficiente per sovrastare il punteggio degli avversari. I Cleveland Browns continuano a stupire: arriva la quarta vittoria in cinque gare battendo gli Indianapolis Colts per 32-23, andando a segno con un Odell Beckham Jr. in forma come ad inizio carriera e con i Colts che hanno giocato alla pari a lungo con gli avversari. Nel Thursday Night, i Chicago Bears piegano i Tampa Bay Buccaneers per 20-19 per una sfida emozionante in ogni istante, dal finale incerto nonostante un secondo tempo carente dal punto di vista tecnico: Bears con quattro vittorie ed una sconfitta, Buccaneers con tre successi e due stop.

NFL 2020: le altre partite

I Pittsburgh Steelers confermano l’imbattibilità stendendo i Philadelphia Eagles per 38-29, la grande interpretazione di squadra da parte degli Steelers è determinante per sovrastare la buona vena e la voglia di riscatto degli Eagles, dopo una partenza di stagione molto difficoltosa. I Baltimore Ravens trovano una vittoria facile per 27-3 contro i Cincinnati Bengals, mettendosi alle calcagna delle varie capoliste della classifica, sfoderando le proprie giocate lineari contro un avversario in costante difficoltà. I Los Angeles Rams debordano sul campo del Washington Football Team per 30-10: grande difesa e buon attacco da parte degli arieti di Los Angeles, al contrario del Football Team, che si è spento dopo la vittoria dell’esordio, ora con quattro ko consecutivi e con mille problemi.

I Miami Dolphins demoliscono fuori casa i San Francisco 49ers per 43-17, rilanciando la propria stagione, ancora con bilancio negativo ma con una vittoria di prestigio che darà morale ai delfini. I 49ers attuali sono lontanissimi parenti dei vice campioni dello scorso anno. Nel Monday Night, i New Orleans Saints battono i Los Angeles Chargers per 30-27, recuperando un successo che porta un bilancio positivo di 3-2 in classifica, i Chargers sofforno la partenza di Rivers ed il nuovo quarterback Herbert appare ancora inesperto. I Carolina Panthers centrano la terza vittoria consecutiva in casa degli Atlanta Falcons per 23-16, crisi totale per i falconi, dotati di un grande organico, completamente però senza mentalità e pronto ad affrontare avversari anche meno forti.

Gli Arizona Cardinals dominano sul campo dei New York Jets per 30-10; i Dallas Cowboys superano i New York Giants per 37-34, gli Houston Texans soverchiano i Jacksonville Jaguars per 30-14. Bye week per Green Bay Packers, Detroit Lions, Denver Broncos e New England Patriots; queste ultime due hanno rinviato il match alla ipotetica “buffer week” per alcune positività al Covid-19.