NFL 2020, 4a settimana: i Chiefs comandano sui Patriots, i Bills dominano sul campo dei Raiders

La 4a settimana della NFL 2020 vede sempre in testa i Kansas City Chiefs, vincitori in uno dei due Monday Night per 26-10 sui New England Patriots: Newton, il quarterback dei Patriots, è assente, si alternano in regia Hoyer e Stidman con risultato poco convincenti; dall’altra parte c’é Mahomes ed il team in rosso, il quale vince facilmente e senza troppi patemi. I Buffalo Bills vincono sul campo dei Las Vegas Raiders per 30-23: due ottime realtà si confrontano a “Sin City” ed Allen, il quarterback dei bufali, infila 288 iarde in lancio e due touchdown, utili a battere l’ottima organizzazione offensiva dei pirati in nero, fermi a due vittorie e due sconfitte.

I Seattle Seahawks sono la terza squadra a punteggio pieno, strappando il successo in casa dei Miami Dolphins per 31-23: gara più complicata del previsto, anche se i delfini in verde acqua provano solamente nel quarto conclusivo a rientrare in gioco per conquistare almeno il tempo supplementare. I Los Angeles Rams piegano i New York Giants per 17-9 soprattutto con la difesa, mentre l’attacco fa l’indispensabile e niente di più per battere i modesti avversari newyorkesi: per i losangelini ci sono tre vittorie ed una sconfitta in tabellino. I Cleveland Browns trovano la terza vittoria consecutiva regolando in trasferta i Dallas Cowboys per 49-38: i runner Beckham Jr. e Hunt conquistano tre touchdown in totale e fanno la differenza, i Browns volano ad un bilancio positivo di 3-1, 1-3 il per ora deludente tabellino di Dallas.

NFL: le altre partite

Nel secondo Monday Night troviamo la quarta squadra ancora imbattuta, i Green Bay Packers, che affondano gli Atlanta Falcons per 30-16: l’attacco guidato da Rodgers va che è una meraviglia, Ryan fatica a trovare trame di gioco con i nuovi acquisti dei Falcons ed Atlanta deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria. I Baltimore Ravens tornano al successo vincendo sul campo del Washington Football Team per 31-17; è buona la prestazione dei corvi in viola, tutt’altro che sufficiente la gara dei bordeaux-giallo della capitale, che trova infatti la terza sconfitta consecutiva ed un cammino verso i playoff che si complica. I Tampa Bay Buccaneers, guidati da un Brady straordinario (369 iarde e cinque touchodown in lancio) firmano il terzo successo di fila spezzando i Los Angeles Chargers per 38-31, nonostante la prova di livello della squadra in giallo e azzurro e del suo quarterback, Herbert, che trova 290 iarde e 3 touchdown in lancio.

Gli Indianapolis Colts battono fuori casa i Chicago Bears per 21-11 e si mettono in coda ai Titans nel proprio raggruppamento, i Bears perdono per la prima volta in stagione, non brillando con Foles e con l’attacco in generale. I Carolina Panthers stendono gli Arizona Cardinals per 31-21 e le due squadre, seppur in raggruppamenti diversi, si ritrovano alla pari in classifica con due vittorie e due sconfitte. I New Orleans Saints battono a fatica in trasferta i Detroit Lions per 35-29, continuando a denotare problemi imprevisti in una squadra in realtà collaudata per ambire ai massimi obiettivi, la notizia buona è soprattutto il risultato positivo. Nel Sunday Night, i Philadelphia Eagles trovano la prima vittoria fermando fuori casa i San Francisco 49ers per 25-20, che perdono per la seconda volta quest’anno e sbandano troppo dopo l’exploit della scorsa stagione.

I Cincinntati Bengals bloccano i Jacksonville Jaguars per 33-25; nel Thursday Night, I Denver Broncos festeggiano la vittoria in casa dei New York Jets per 37-28; i Minnesota Vikings si prendono il punto sul campo degli Houston Texans per 31-23. Non si è disputata invece la sfida tra Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers: tredici giocatori dei titani sono risultati positivi al Covid-19, la partita potrebbe essere recuperata in una “buffer week”, una ipotetica 18a settimana a coda della stagione regolare prevista per recuperare i match fermati a causa della pandemia.