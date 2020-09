NFL 2020, 3a settimana: Mahomes fenomenale, i Chiefs sopravanzano i Ravens. I Bills sconfiggono i Rams

La 3a settimana della NFL 2020 decreta, nel Monday Night, la supremazia su tutti dei Kansas City Chiefs, in particolare in casa dei Baltimore Ravens per 34-20: due tra i team più forti e con quarterback tra i migliori (Mahomes e Jackson) che ne esprimono il gioco molto dinamico. Nello specifico, Patrick Mahomes mette a segno 4 touchdown, sia in lancio che in corsa, ed infila 384 iarde in lancio. I Chiefs campioni in carica rimangono imbattuti. I Buffalo Bills vincono sui Los Angeles Rams per 35-32 in una partita pazza: praticamente avanti di tre touchdown, i Bills si fanno superare nel quarto periodo dagli arieti losangelini, ma non si demoralizzano e riescono a trovare il touchdown della vittoria, rimanendo avanti ed ancora mai sconfitti.

Nel Sunday Night, i Green Bay Packers mettono al palo fuori casa i New Orleans Saints per 37-30: anche in questo caso partita molto divertente, ricca di punti e touchdown, Rodgers si esprime ancora ad alti livelli e dona ai giallo-verdi la terza vittoria su tre; New Orleans, dopo due sconfitte di fila, dovrà rifarsi per dimostrare di essere una delle squadre più forti. I New England Patriots dominano per 36-20 sui Las Vegas Raiders, pescando il secondo successo di fila ed un gioco in costante miglioramento, con Newton sempre a più agio con la sua nuova squadra; per Las Vegas è il primo stop. I Seattle Seahawks stendono i Dallas Cowboys per 38-31: Il secondo quarto segna una gara per il resto equilibrata, Seattle si tiene stretto il punteggio pieno pur dovendo rivedere in parte la fase difensiva, Dallas gioca bene ma sciupa anche tanto.

NFL 2020, le altre partite

I Tennessee Titans vincono sul campo dei Minnesota Vikings per 31-30: quasi sconfitti e piegati nel risultato, i titani compiono una rimonta nel quarto periodo, spezzando un vantaggio di 12 punti degli avversari. I Vikings, che stavano ben interpretando l’incontro, si ritrovano ancora senza vittorie, riflettendo sulle pessime trame di un gruppo teoricamente valido. Tenneseee a tre vittorie su tre. I Pittsburgh Steelers fermano gli Houston Texans per 28-21: il merito della squadra della Pennsylvania è quella di non fare segnare nemmeno un punto ai texani nel secondo tempo ed ottenendo il punto in modo giusto, secondo quanto osservato in campo. I Detroit Lions passano sul campo degli Arizona Cardinals per 26-23 ed è il primo trionfo della stagione, mandando invece ko la squadra di Phoenix, che gioca un secondo tempo non all’altezza.

I Tampa Bay Buccaneers espugnano lo stadio dei Denver Broncos per 28-10 tenendosi stretto il vantaggio accumulato nel primo tempo, con una seconda parte di gara senza emozioni, chiusa su un modesto totale di 5-0 a favore dei bucanieri. I Chicago Bears compiono il miracolo in casa degli Atlanta Falcons per 30-26: sotto di 16 punti alla fine del terzo quarto, sfoggiano una rimonta lampo chiusa a due minuti dalla fine, un’autentica impresa da ricordare, oltre a portare una classifica da punteggio pieno. I Cleveland Browns vincono comodi sul Washington Football Team per 34-20: i Browns si trovano a due vittorie ed una sconfitta, ottimo avvio per cercare i playoff dopo innumerevoli stagioni a secco. I San Francisco 49ers straripano sul campo dei New York Giants per 36-9: troppa differenza tra due squadre, una costruita per vincere, l’altra senza un serio progetto, con il risultato fedele specchio della situazione.

Gli Indianapolis Colts sfondano contro i New York Jets per 36-7, i Carolina Panthers battono in trasferta i Los Angeles Chargers per 21-16; i Philadelphia Eagles pareggiano contro i Cincinnati Bengals per 23-23, nel Thursday Night i Miami Dolphins comandano nello stadio dei Jacksonville Jaguars per 31-13.