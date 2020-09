NFL 2020, 1a settimana: Chiefs ok alla partenza, i Saints battono i Buccaneers e Brady

La 1a settimana della NFL 2020 ha preso vita con il Thursday Night vinto dai Kansas City Chiefs, campioni in carica, contro gli Houston Texans per 34-20; ottimo l’esordio di Patrick Mahomes con 211 iarde e 3 touchdown messi a segno, con tutta la squadra già in forma per affrontare una nuova sfida con i migliori presupposti, mentre Houston deve rivedere qualcosa in una gara incerta. I New Orleans Saints piegano i Tampa Bay Buccaneers per 34-23: la sfida tra le leggende viene vinta da Drew Brees, che fa meglio di un Tom Brady non perfetto, all’esordio con i Buccaneers dopo quasi un ventennio ai Patriots; vince la squadra più forte e più oliata nei meccanismi.

Nel Sunday Night, i Los Angeles Rams regolano i Dallas Cowboys per 20-17: partenza complicata per una delle favoritissime, i Rams, contro dei Cowboys sempre pericolosi in ogni contesto. La difesa di Los Angeles fa meglio e guadagna un successo prezioso per cominciare con il passo giusto. Gli Arizona Cardinals battono a sorpresa in trasferta i San Francisco 49ers per 24-20: la squadra finalista perdente allo scorso SuperBowl concede troppo ai cardinali, che sfruttano ogni occasione in modo cinico e vincono, partendo bene per cancellare le ultime pessime annate. I Green Bay Packers sfondano sul campo dei Minnesota Vikings per 43-34 nella gara più divertente di tutta la giornata, ricchissima di touchdown e di mille capovolgimenti di fronte.

NFL: le altre partite

I Seattle Seahawks battono fuori casa gli Atlanta Falcons per 38-25: buona la prima per Wilson e compagni, che hanno la prevalenza grazie alle corse sulla squadra della Georgia, che ha rinforzato l’organico per puntare ai playoff ed alle posizioni migliori, ma che si ritrova senza successo a causa di un gioco ancora da approntare. I Baltimore Ravens distruggono i Cleveland Browns per 38-6 sfoggiando la stessa forza dell’annata passata e basandosi sul gioco versatile del quarterback Jackson, mentre nubi pesanti si abbattono già sui Browns, che partono da fermi nell’ennesima stagione del riscatto. In uno dei due Monday Night, i Tennessee Titans la spuntano sul campo dei Denver Broncos per 16-14: memori di un’annata positiva, i titani faticano ma regolano all’ultimo i Broncos, che perdono per colpa di un field goal errato allo scadere.

Esordio vincente per i Las Vegas Raiders in casa dei Carolina Panthers per 34-30: trasferitisi in Nevada, la squadra dei pirati vince in Carolina del Nord giocando in modo aperto e sfruttando al meglio i propri incursori nella end zone. Nuovo nome per il Washington Football Team e vittoria per 27-17 contro i Philadelphia Eagles di un Wentz che regala due intercetti mortali per la propria squadra, mentre la squadra della capitale offre un complesso di gruppo finalmente interessante. I New England Patriots abbattono i Miami Dolphins per 21-11, con Cam Newton che raccoglie la pesantissima eredità di Brady alla guida dei patrioti, che trova però subito armonia di gioco e di schemi. I Buffalo Bills affossano i New York Jets per 27-17 dimostrandosi superiori e con la squadra in verde che ha già mostrato lacune preoccupanti, con vista su un’altra stagione complessa.

I Jacksonville Jaguars sorpassano per 27-20 gli Indianapolis Colts sovvertendo i pronostici della vigilia e provando a riscattare l’ultima stagione irta di difficoltà; nel secondo Monday Night, i Pittsburgh Steelers piegano fuori casa i New York Giants per 26-16 con l’inossidabile Roethlisberger ancora protagonista e con New York che commette troppi errori; I Chicago Bears debuttano vincendo in casa dei Detroit Lions per 27-23, per raggiungere la zona playoff in una delle tante sfide del circondario dei grandi laghi americani; i Los Angeles Chargers elettrizzano fuori casa i Cincinnati Bengals per 16-13, con una vittoria sudata e con la partenza con sconfitta dei Bengals, reduci da una stagione tra le più brutte della propria storia.