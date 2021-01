NFL 2020, 17a settimana: i Packers sono primi nella conference, dentro i Browns, fuori i Dolphins

La 17a settimana della NFL 2020 emette i verdetti sui playoff: i Green Bay Packers (13 vittorie, 3 sconfitte) vincono in casa dei Chicago Bears (8 V, 8 S) per 35-16, conquistando la vetta della propria conference e saltando il wild card weekend, dominando l’intera partita. I Bears arrivano al settimo posto nella conference e vanno alla postseason in extremis. I Cleveland Browns (11 V, 5 S) battono i Pittsbrugh Steelers (12 V, 4 S) per 24-22 ritrovando la postseason dopo ben 19 anni di assenza e soffrendo fino all’ultimo, ma il risultato è raggiunto e si può pensare alla prossima, decisiva gara, Pittsburgh avanza come una della squadre più temibili.

I Buffalo Bills (13 V, 3 S) travolgono i Miami Dolphins (10 V, 6 S) per 56-26 e sono la più grande alternativa ai Chiefs nella propria conference, arrivando al secondo posto; Miami perde anche quest’anno i playoff, compiendo una brutta figura in quest’ultima gara. I Tennessee Titans (11 V, 5 S) vincono sul campo degli Houston Texans (4 V, 12 S) per 41-38 e, con fatica, riescono a conquistare il proprio raggruppamento e ad andare alla postseason, con Houston che chiude una stagione da cancellare con un’ottima partita. Anche gli Indianapolis Colts (11 V, 5 S) avanzano, battendo i Jacksonville Jaguars (1 V, 15 S) per 28-14 chiudendo una regular season in costante crescendo, Jacksonville, al contrario, chiude all’ultimo posto assoluto la stagione.

NFL, le altre partite

I Tampa Bay Buccaneers (11 V, 5 S) tornano ai playoff dopo anni di assenza sconfiggendo gli Atlanta Falcons (4 V, 12 S) per 44-27, risultato raggiunto soprattutto grazie alla classe assoluta di Tom Brady, osso durissimo per chiunque nella prossima fase finale. Anche i Los Angeles Rams (10 V, 6 S) vanno ai playoff battendo gli Arizona Cardinals (8 V, 8 S) per 18-7, superando le difficoltà e vincendo una gara comunque complicata, Arizona ha perso molto nella seconda parte di stagione, fallendo così l’obiettivo. I New Orleans Saints (12 V, 4 S) sfondano in casa dei Carolina Panthers (5 V, 11 S) per 33-7 proponendosi come una delle squadre più forte e con gli schemi offensivi più imprevedibili, oltre che con una difesa arcigna.

I Seattle Seahawks (12 V, 4 S) vincono in casa dei San Francisco 49ers (6 V, 10 S) per 26-23 e trovano una piazza importante nello schema dei playoff a partire dal prossimo wild card weekend, male San Francisco dopo la finale persa la scorsa stagione. I Baltimore Ravens (11 V, 5 S) travolgono fuori casa i Cincinnati Bengals (4 V, 11 S, 1 pareggio) per 38-3 accedendo al wild card weekend con la continuità avuta negli ultimi anni, i Bengals falliscono anche quest’anno dopo la scorsa stagione da incubo. I Los Angeles Chargers (7 V, 9 S) vincono in casa dei Kansas City Chiefs (14 V, 2 S) per 38-21: i Chiefs avevano e mantengono il primo posto assoluto, che li rende i favoriti numero uno al successo finale, i Chargers chiudono con un’ottima seconda parte di stagione dopo una partenza pessima. Nel Sunday Night, il Washington Football Team (7 V, 9 S) vince in casa dei Philadelphia Eagles (4 V, 11 S, 1 P) per 20-14 e vince il suo raggruppamento, accedendo ai playoff, nonostante una classifca non proprio virtuosa.

I New York Giants (6 V, 10 S) sconfiggono i Dallas Cowboys (6 V, 10 S) per 23-19, i Las Vegas Raiders (8 V, 8 S) passano in casa dei Denver Broncos (5 V, 11 S) per 32-31. I Minnesota Vikings (7 V, 9 S) vincono in casa dei Detroit Lions (5 V, 11 S) per 37-35, i New England Patriots (7 V, 9 S) battono i New York Jets (2 V, 14 S) per 28-14.

Il programma del wild card weekend

Sabato 9 gennaio 2021

Buffalo Bills – Indianapolis Colts

Seattle Seahawks – Los Angeles Rams

Washington Football Team – Tampa Bay Buccaneers

Domenica 10 gennaio 2021