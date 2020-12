NFL 2020, 14a settimana: i Bills frenano ancora gli Steelers, i Chiefs vanno al comando battendo i Dolphins

La 14a settimana della NFL 2020 opera il cambio in vetta alla classifica. Nel Sunday Night, i Buffalo Bills vincono sui Pittsburgh Steelers per 26-15: grande prestazione di Allen e della sua linea difensiva, che interrompe molto spesso gli attacchi degli Steelers, i quali perdono per la seconda volta di fila, Buffalo pregusta il primo posto nel proprio girone. Ne approfittano i Kansas City Chiefs, che sconfiggono fuori casa i Miami Dolphins per 33-27, in una gara tutt’altro che semplice, dove i delfini provano fino all’ultimo a trovare la vittoria, ma i Chiefs tengono duro e trovano il primo posto assoluto in classifica, oltre già alla qualificazione ai playoff.

Nel Monday Night i Baltimore Ravens risorgono da un momento complicato e battono fuori casa i Cleveland Browns per 47-42, gara tiratissima e senza un attimo di pausa, emozionante ed incerta; il finale premia i viola, di nuovo in corsa per la postseaosn, mentre la frenata dei marroni rende più complesso il cammino che pareva semplice verso i playoff. Gli Indianapolis Colts marcano il successo sul campo dei Las Vegas Raiders per 44-27, andando facilmente a segno contro una difesa molto ballerina: classifica che brilla per i Colts, playoff a forte rischio per i Raiders, che dovranno trovare tre vittorie nelle ultime tre gare per sperare ancora. I Green Bay Packers conquistano il campo dei Detroit Lions per 31-24 ed ecco giunta la matematica qualificazione alla postseason, che resta un miraggio per i leoni, di nuovo fuori praticamente dai giochi.

NFL, le altre partite

I Tampa Bay Buccaneers firmano la vittoria contro i Minnesota Vikings per 26-14, con i vichinghi che commettono troppi errori ed i bucanieri ne approfittano e, con una partita ordinata, trovano un successo vitale per lottare per la fase finale. Nel Thursday Night, i Los Angeles Rams azzerano i New England Patriots per 24-3 siglando una difesa ineccepibile e sfondando davanti, dove i Patriots cedono facilmente: Rams di nuovo in testa al proprio raggruppamento. I Philadelphia Eagles sopravanzano i New Orleans Saints per 24-21 e colgono l’ultima occasione per rimanere in lotta per la testa del proprio girone, che vale i playoff, comunque ancora molto distante; New Orleans frena ma ha già un posto certo per la postseason.

I Tennessee Titans travolgono fuori casa i Jacksonville Jaguars per 31-10, marcano un’altra vittoria e si portano ad un passo dalla tanto attesa qualificazione ai playoff. I Seattle Seahawks sommergono i New York Jets per 40-3 confermandosi una delle squadre che possono trovare un percorso importante per la fase finale, sia per la qualità dell’attacco che per quella della difesa, i Jets hanno ancora zero vittorie e tredici sconfitte. Il Washington Football Team vince fuori casa contro i San Francisco 49ers per 23-15, centra la quarta vittoria in cinque gare e consolida la testa nel suo girone. Gli Arizona Cardinals ritrovano la vittoria in casa dei New York Giants per 26-7, cercando di resistere per la lotta playoff, ma sapendo di dover vincere anche le prossime tre partite per tenere accesa la speranza.

I Chicago Bears stendono gli Houston Texans per 36-7, i Denver Broncos battono fuori casa i Carolina Panthers per 32-27. I Los Angeles Chargers piegano gli Atlanta Falcons per 20-17, i Dallas Cowboys trionfanoo in casa dei Cincinnati Bengals per 30-7.