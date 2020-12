NFL 2020, 13a settimana: i Browns superano fuori casa i Titans, il Washington Football Team piega gli Steelers

La 13a settimana della NFL 2020 regala una nuova, grande protagonista della stagione: i Cleveland Browns sconfiggono mirabilmente in trasferta i Tennessee Titans per 41-35 e, con un attacco straordinario guidato superbamente da Mayfield, si portano a nove vittorie e tre sconfitte, ad un passo da quei playoff che mancano da innumerevoli stagione; i Titans rallentano ma restano in testa al proprio raggruppamento.

Il Washington Football Team vince sul campo dei Pittsburgh Steelers per 23-17 nel corso di uno dei due Monday Night e ferma a sorpresa la prima della classe, ora affiancata dai Chiefs; in questo modo, tre vittorie negli ultimi cinque incontri, i granata e giallo si portano a fianco dei Giants alla testa del proprio raggruppamento, probabilmente tra le due squadre che si giocheranno il posto disponibile per la postseason.

I Los Angeles Rams vincono in casa degli Arizona Cardinals per 38-28 ponendo distacco tra loro ed i rossi e conquistando temporaneamente anche la testa del proprio girone, molto combattuto, dove tutti, anche i Cardinals, possono ancora conquistare il primo posto, e comunque tutti a caccia almeno di una wild card. Nel Sunday Night, i Kansas City Chiefs superano i Denver Broncos per 22-16, riprendendo la testa della classifica assoluta assieme agli Steelers, dimostrando sempre di essere il gruppo più solido e completo delle ultime due stagioni. i Broncos si allontanano in modo definitivo dalla possibilità di allungare la stagione.

Nel secondo Monday Night, i Buffalo Bills vanno a vincere sul campo dei San Francisco 49ers per 34-24, rimanendo una delle squadre che puntano più di tutte ad arrivare fino in fondo, mostrando forza e determinazione sia nella fase offensiva che in quella difensiva, con qualche imprecisione da limare ancora.

NFL 2020, le altre partite

I New Orleans Saints fanno il colpo sul campo degli Atlanta Falcons per 21-16, faticando più del previsto ma arrivando a centrare la decima vittoria stagionale ed un posto certo ai playoff con largo anticipo; Atlanta è quasi fuori dai giochi che contano. I New York Giants vincono una gara decisiva in casa dei Seattle Seahawks per 17-12: le difese dominano ma New York sbaglia meno in attacco e trova una vittoria che le regala il temporaneo primo posto del girone valido per la postseason, nonostante una stagione da cinque vittorie e sette sconfitte. Seattle si ritrova improvvisamente invece superata dai Rams nel proprio gruppo. Gli Indianapolis Colts stendono fuori casa gli Houston Texans per 26-20 e riaprono la lotta per la prima posizione nel girone con i Titans, ai Texans manca invece poco alla matematica certezza di non disputare i playoff.

I Green Bay Packers vincono facile contro i Philadelphia Eagles per 30-16, sbagliando molto poco e mettendosi in rampa di lancio per conquistare la prima piazza nella propria conference, con Philadelphia quasi ai titoli di coda stagionali. I Miami Dolphins regolano i Cincinnati Bengals per 19-7 viaggiando a passi molto spediti verso un posto per la fase finale. Nel Tuesday Night, i Baltimore Ravens battono i Dallas Cowboys per 34-17, con la squadra in viola che cerca di rialzare la testa dopo un periodo molto difficile e saturo di sconfitte.

I New England Patriots stendono fuori casa i Los Angeles Chargers per 45-0; i Detroit Lions regolano in trasferta i Chicago Bears per 34-30; i Las Vegas Raiders passano in casa dei New York Jets per 31-28; i Minnesota Vikings fermano i Jacksonville Jaguars per 27-24. Bye week per Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers.