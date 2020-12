NFL 2020, 12a settimana: gli Steelers dominano ancora e regolano i Ravens, i Chiefs passano sul campo dei Buccaneers

La 12a settimana della NFL 2020 vede compiersi l’undicesima vittoria su altrettante gare dei Pittsburgh Steelers, capaci di battere nel Wednesday Night i Baltimore Ravens per 19-14: dopo un primo quarto pieno di palle perse da una parte e dall’altra, emerge la manovra offensiva ragionata e capace di bruciare con fiammate improvvise degli Steelers, mentre i Ravens soffrono la mancanza del quarterback titolare, Jackson: ora i corvi hanno una classifica preoccupante in vista della postseason. I Kansas City Chiefs vincono sul campo dei Tampa Bay Buccaneers per 27-24: gara avvincentissima nella lotta tra i grandi quarterback Mahomes e Brady, prevale la sapienza e l’esperienza degli ospiti, che vanno a 10 vittorie e una sconfitta, contro le sette vittorie e cinque gare perse dei bucanieri.

I Tennessee Titans debordano sul campo degli Indianapolis Colts per 45-26 conquistando la vetta del proprio raggruppamento ed avvicinandosi sempre di più ad una postseason meritatissima, in cui i titani saranno una delle squadre da battere: i Colts sono comunque sulla strada giusta, nonostante la sbandata odierna. Nel Sunday Night, i Green Bay Packers affondano i Chicago Bears per 41-25 con i giallo-verdi dominanti a larghi tratti contro una difesa invece pericolante degli orsi, che stanno perdendo posizioni in una classifica molto competitiva, tra tante squadre in forma. I San Francisco 49ers sfondano sul campo dei Los Angeles Rams per 23-20, la vittoria corsara ed a sorpresa riapre i giochi per la qualificazione dei rosso-oro, mentre i losangelini compiono un inatteso passo indietro dopo un periodo di gare molto convincenti.

NFL 2020, le altre partite

Nel Monday Night, i Seattle Seahawks battono fuori casa i Philaldelphia Eagles per 23-17 compiendo il passo decisivo verso la qualificazione alla postseason, con un gruppo ben guidato da Wilson e sempre più convinto delle proprie molte potenzialità, Philaldelphia perde altre posizioni nel proprio raggruppamento. I New Orleans Saints regolano fuori casa i Denver Broncos per 31-3: nessun problema per l’assenza di Brees, Hill gioca alla grande e la difesa compie un lavoro eccellente, gli stalloni sono annullato e la posizione dominante dei santi è sempre più un segnale verso gli altri contendenti al SuperBowl. I Buffalo Bills stendono i Los Angeles Chargers per 27-17, mantenendo lontani dalla cima del proprio raggruppamento i Dolphins, per i Chargers è l’ennesima riprova di una stagione negativa.

I New England Patriots rivedono la luce sconfiggendo gli Arizona Cardinals per 20-17: playoff ancora lontanti, ma la vittoria dà un senso al finale di stagione, brutto stop per gli arrembanti Cardinals. I Cleveland Browns soffrono ma vincono sul campo dei Jacksonville Jaguars per 27-25, da grande squadra trovano la vittoria lottando in una giornata in cui i propri schemi non vanno a bersaglio; i giaguari rimangono con un solo successo. Il Washington Football Team stravince in casa dei Dallas Cowboys per 41-16 in uno dei due match del giorno del Ringraziamento: con una classifica scarsa, il Football Team trova una vittoria che regala la testa del proprio raggruppamento, dato che vale i playoff, al di là del borsino complessivo, occasione persa per i cowboy. Gli Atlanta Falcons spazzano via per 43-6 i Las Vegas Raiders e centrano la quarta vittoria negli ultimi cinque incontri, i Raiders si fermano, giocando malissimo.

I Miami Dolphins annullano in trasferta i New York Jets per 20-3, i Minnesota Vikings superano di misura i Carolina Panthers per 28-27; i New York Giants vincono fuori casa contro i Cincinnati Bengals per 19-17, nel giorno del Ringraziamento gli Houston Texans dominano in casa dei Detroit Lions per 41-25.