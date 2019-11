NFL 2019, 9a settimana: i Ravens stoppano i Patriots, 49ers ora soli in testa alla classifica

La 9a settimana della NFL 2019 trova ampio respiro nel Sunday Night, in cui i Baltimore Ravens sconfiggono i New England Patriots per 37-20: grande interpretazione di gioco da parte dei corvi di Baltimora, che comandano nel punteggio e sovrastano con un grande secondo tempo i Patriots, che giungono alla prima sconfitta. New England rimane così a otto vittorie ed una sconfitta: sei successi e due ko per Baltimore. Soli in testa alla graduatoria restano i San Francisco 49ers, che nel Thursday Night travolgono fuori casa gli Arizona Cardinals per 28-25: vittoria sudata ma meritata grazie ad un super Garoppolo, che unisce 317 iarde e 4 touchdown in lancio, con i Cardinals che sprecano l’occasione di prendersi un successo di prestigio e riportarsi in corsa per i playoff.

I Kansas City Chiefs superano i Minnesota Vikings per 26-23: entrambe le formazioni vanno a sei vittorie e tre sconfitte. Kansas City vince con una buona prova e resistendo all’assalto dei forti vichinghi, che rimangono tra le migliori formazioni di questa stagione. Ormai inarrestabile la corsa alla postseason dei Seattle Seahawks, che regolano i Tampa Bay Buccaneers per 40-34: gli attacchi superano di gran lunga le difese, lo spettacolo è assicurato, e Russell Wilson, quarterback dei falchi di mare, è fenomenale con 378 iarde e 5 touchdown in lancio. I Los Angeles Chargers ritornano in vita per la corsa alla postseason travolgendo i Green Bay Packers per 26-11; stop inaspettato per i giallo-verdi, bene gli azzurro-gialli, che con la seconda vittoria di fila trovano nuove motivazioni per rincorrere le prime posizioni.

NFL: le altre partite

Gli Houston Texans espugnano Londra nella sfida contro i Jacksonville Jaguars per 26-3, con un monologo in terra inglese che non ammette attenuanti alla prova dei giaguari e che regala un gran borsino (sei vittorie e tre sconfitte) ai texani, pronti ad arrivare ai playoff e migliorare lì le prestazioni degli scorsi anni. I Carolina Panthers abbattono i Tennessee Titans per 30-20, con una prova discreta seppur altalenante, come nel resto della stagione; i Titans ora vedono più lontani i playoff. I Buffalo Bills mettono all’angolo i Washington Redskins per 24-9: con la contemporanea sconfitta di New England, i Bills hanno una sola vittoria di ritardo dalla testa del loro raggruppamento.

I Philadelphia Eagles vincono contro i Chicago Bears per 22-14; gli Eagles, consci di aver compiuto troppi passi falsi rispetto al loro valore, vincono, ma il loro cammino è ancora irto di difficoltà per arrivare alla postseason. Bears sempre più delusi da questa stagione. I Pittsburgh Steelers risalgono ancora la classifica sconfiggendo di misura gli Indianapolis Colts per 26-24: dopo l’avvio al palo, gli acciaieri sono più vivi che mai. Nel Monday Night i Dallas Cowboys stravincono nello stadio dei New York Giants per 37-18: ottima prestazione di Prescott e compagni, ma gara largamente insufficiente per i newyorkesi, ormai lontani dalle posizioni che contano.

Gli Oakland Raiders tentano la scalata in classifica sconfiggendo i Detroit Lions per 31-24. I Denver Broncos hanno la meglio sui Cleveland Browns per 24-19; i Miami Dolphins regolano i New York Jets per 26-18. Bye week per Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams e New Orleans Saints.