NFL 2019, 4a settimana: punteggio pieno solo per i Patriots e Chiefs, caduta dei Rams per mano dei Buccaneers

La 4a settimana della NFL 2019 registra la prima posizione a punteggio pieno dei Patriots e dei Chiefs. I New England Patriots vincono in casa dei Buffalo Bills per 16-10 una partita tutta impostata sulle difese, più ostica quella degli ospiti, troppi errori dei due quarterback di Buffalo, Allen e Barkley. I Kansas City Chiefs mantengono il passo vincente in casa dei Detroit Lions per 34-30, dominata invece dagli attacchi, con il runner di Kansas City Darrel Williams protagonista con 13 iarde in corsa e due touchdown decisivi per il risultato. Lions ancora comunque in alta classifica.

I New Orleans Saints vincono il Sunday Night contro i Dallas Cowboys per 12-10, in una sfida bloccata e con poche conclusioni a segno, con i Saints che appaiano i Cowboys a tre vittorie ed una sconfitta. I Tampa Bay Buccaneers sorprendono fuori casa i Los Angeles Rams per 55-40, dove gli attacchi hanno giocato come volevano a dispetto di difese a maglie larghe, specie quella di Los Angeles, devastata da 55 punti. Jameis Winston, il quarterback di Tampa Bay, firma 385 iarde e 4 touchdown in lancio.

I Chicago Bears regolano tranquillamente i Minnesota Vikings per 16-6, ottenendo il terzo successo consecutivo, in linea per ambire al massimo obiettivo, anelato da anni a Chicago ed ora anche a portata concretamente. Nel Thursday Night, i Philadelphia Eagles vincono in casa dei Green Bay Packers per 34-27: la buona combinazione degli attacchi degli Eagles supera la serata formidabile di Aaron Rodgers, che non può da solo ribaltare il risultato con la proprio prova.

NFL: le altre partite

I Cleveland Browns vincono nettamente in casa dei Baltimore Ravens per 40-25, con una prova eccellente dei bruni dell’Ohio, che si reincanalano nella corsa ai playoff, nella scia dei Ravens: entrambe le compagini hanno due vittorie ed altrettante sconfitte. Stessa situazione di classifica degli Oakland Raiders e degli Indianapolis Colts: i Raiders vincono fuori casa per 31-24 contro i Colts, firmano una prova d’attacco di buon livello, colpendo gli avversari nei loro punti deboli. I Seattle Seahawks dominano in casa degli Arizona Cardinals per 27-10, con una semplice vittoria che li porta a tre successi ed una sconfitta.

I Carolina Panthers vincono sul campo degli Houston Texans per 16-10, viaggiando entrambe ora a metà classifica, con qualcosa da sistemare nel gioco di tutte due, specie nella fase offensiva. I Tennessee Titans vincono sul campo degli Atlanta Falcons per 24-10, riprendendo la via maestra per tentare di agganciare a fine stagione la postseason; male Atlanta, ancora in crisi come lo scorso anno. I New York Giants vincono per 24-3 contro i Washington Redskins, ottenendo la seconda vittoria di fila e mostrando una buona forma.

I Los Angeles Chargers dominano nello stadio dei Miami Dolphins per 30-10; i Jacksonville Jaguars la spuntano in casa dei Denver Broncos per 26-24; nel Monday Night, i Pittsburgh Steelers strapazzano i Cincinnati Bengals per 27-3. Bye week per New York Jets e San Francisco 49ers.