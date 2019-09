NFL 2019, 3a settimana: Chiefs alla terza vittoria, Packers, Rams e Cowboys trionfanti

La 3a settimana della NFL 2019 porta un nuovo successo ai Kansas City Chiefs, che battono i Baltimore Ravens nella partita di cartello della giornata per 33-28, con Patrick Mahomes che infila 374 iarde e 3 touchdown in lancio, sebbene un’ottima partita vada attribuita anche ai Ravens, spina nel fianco dei Chiefs fino alla conclusione della gara.

I Green Bay Packers sottomettono i Denver Broncos per 27-16, grazie ad un pratico Aaron Jones, che con sole 19 iarde in corsa infila due touchdown; Broncos ancora a secco di successi.

I Los Angeles Rams vincono fuori casa contro i Cleveland Browns per 20-13 nel Sunday Night: grande prova di Donald e compagni in difesa, concreti Goff ed i suoi anche in attacco mentre, per i Browns, una partita sufficiente, ma senza lo squillo che avrebbe regalato la vittoria. I Dallas Cowboys risolvono la pratica Miami Dolphins per 31-6: troppa la differenza tra i due team, con i cowboy con tre vittorie su tre e con i delfini senza ancora un touchdown a referto dopo tre partite.

I Buffalo Bills continuano a sorprendere battendo i Cincinnati Bengals per 21-17, mantenendo la vetta del proprio raggruppamento con i soliti New England Patriots, che sconfiggono senza difficoltà i New York Jets per 30-14, in un match dove il solito Tom Brady è protagonista anche in questo contesto. I San Francisco 49ers battono anche i Pittsburgh Steelers per 24-20 in una partita combattuta fino all’ultimo, facendo filotto di vittorie: ancora a secco, sorprendentemente, gli Steelers.

NFL: gli altri incontri

I Detroit Lions vincono sul campo dei Philadelphia Eagles per 27-24, proponendosi come nuova forza di questa stagione, con un bilancio del tutto positivo di due vittorie ed un pareggio, Philadelphia sorpresa di nuovo all’ultimo minuto. I New Orleans Saints irrompono in casa dei Seattle Seahawks per 33-27, confermando quanto di buono combinato l’anno scorso, con una squadra preparata in entrambe le fasi di gioco. Gli Indianapolis Colts battono gli Atlanta Falcons per 27-24, grazie a un Brissett grandioso con 310 iarde in lancio e 2 touchdown.

Gli Houston Texans inanellano la seconda vittoria di fila vincendo in casa dei Los Angeles Chargers per 27-20, rilanciandosi per una stagione che li potrebbe vedere ai prossimi playoff. I Minnesota Vikings regolano gli Oakland Raiders per 34-14, vincendo in modo piuttosto semplice, portandosi a due vittorie ed una sconfitta: Raiders di nuovo vittime dei troppi errori individuali. Nel Monday Night, i Chicago Bears conquistano la vittoria nella casa dei Washington Redskins per 31-15, prendendo il secondo successo consecutivo.

I New York Giants vincono una gara emozionante in casa dei Tampa Bay Buccaneers per 32-31: nel Thursday Night i Jacksonville Jaguars acchiappano la vittoria in casa dei Tennessee Titans per 20-7. I Carolina Panthers, infine, sfondano in trasferta contro gli Arizona Cardinals per 38-20.