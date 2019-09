NFL 2019, 2a settimana: Rams e Packers ok, tutto facile per i Patriots

La 2a settimana della NFL 2019 premia i Los Angeles Rams, vincitori sui New Orleans Saints per 27-9, per una partita decisa dal netto 14-3 del terzo quarto degli arieti losangelini, con una prestazione di alto livello sia in attacco che in difesa. Primo posto, lo stesso dei Green Bay Packers, i quali battano i Minnesota Vikings per 21-16 con una solida difesa che lancia di nuovo la squadra in verde e giallo a caccia dei playoff, dopo i risultati deludenti dell’anno scorso.

I New England Patriots passeggiano sul campo dei Miami Dolphins per 43-0: azzurro-arancio inesistenti sotto tutti i punti di vista, già 102 punti subiti in sole due gare, senza segnare neanche un punto. Benissimo i Patriots, seppur notevolmente facilitati dai numerosi errori degli avversari. I Kansas City Chiefs si assicurano la seconda vittoria vincendo in casa degli Oakland Raiders per 28-10: il quarterback Mahomes è super e mette a referto 443 iarde e 4 touchdown in lancio. I Raiders giocano, ma devono cedere.

Con due vittorie troviamo anche i Dallas Cowboys, autorevoli e convincenti sul campo dei Washington Redskins, prevalendo per 31-21: si conferma la buona stella di Prescott e compagni, intenzionati ad arrivare fino in fondo. I Seattle Seahawks espugnano il campo dei Pittsburgh Steelers per 28-26, tenendo testa fino all’ultimo ai tosti avversari, che cadono solo nel finale. Vittoria larga in casa dei Cincinnati Bengals, per 41-17, dei San Francisco 49ers che, con due vittorie, danno il via ad una stagione che si spera porti ai playoff.

NFL: le altre partite

I Baltimore Ravens passano contro gli Arizona Cardinals per 23-17, prendendosi così due vittorie nelle prime due partite, soffrendo ma mantenendo la calma nel quarto conclusivo. I Buffalo Bills vincono in casa dei New York Giants per 28-14, con un’affermazione decisa da parte della squadra del nord degli USA contro i newyorkesi, protesi in attacco ma troppo deboli in difesa. Importante successo, per 13-10 contro i Los Angeles Chargers, da parte dei Detroit Lions, i quali si prendono una vittoria ed un pareggio per andare bene in classifica.

Nel Sunday Night, gli Atlanta Falcons sorprendono i Philadelphia Eagles per 24-20, meritando il successo ed appaiando in graduatoria gli avversari della Pennsylvania. Gli Indianapolis Colts vincono in trasferta contro i Tennessee Titans per 19-17, conquistando una sfida accesa ed emozionante fino agli istanti finali. I Chicago Bears fanno il colpo sul campo dei Denver Broncos per 16-14: vittoria strappata letteralmente agli avversari, che invece sono a zero successi nonostante due partite in cui non hanno demeritato.

Nel Monday Night, i Cleveland Browns sovrastano nettamente i New York Jets per 23-3, con i marroni dell’Ohio superiori in tutto contro gli schemi confusi dei newyorkesi. Nel Thursday Night, i Tampa Bay Buccaneers sono corsari in casa dei Carolina Panthers per 20-14, compiendo la maggior sorpresa della settimana. Gli Houston Texans sconfiggono i Jacksonville Jaguars per 13-12, conquistando il primo punto della vittoria.