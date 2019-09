NFL 2019, 1a settimana: si parte nel segno di Patriots e Rams

La 1a settimana della NFL 2019 comincia nel segno dei New England Patriots, che nel Sunday Night travolgono i Pittsburgh Steelers per 33-3, nel segno della leggenda Tom Brady, autore già di 3 touchdown e 341 iarde in lancio: poco da fare per gli Steelers. I secondi della scorsa stagione, i Los Angeles Rams, vincono di misura in casa dei Carolina Panthers per 30-27: prestazione di alto livello contro dei Panthers in grado di mettere in difficoltà gli avversari fino alla fine.

I Kansas City Chiefs, nel segno di Mahomes (3 touchdown e 378 iarde in lancio), fanno furore sul campo dei Jacksonville Jaguars per 40-26, per partire nel modo giusto in un cammino tra le favorite per la fine della stagione. I New Orleans Saints, in uno dei due Monday Night, vincono una gara emozionante contro gli Houston Texans per 30-28, coi texani avanti a 37 secondi dalla fine, mentre i Saints fissano il calcio dalle 58 iarde che vale il successo a due secondi dal termine.

I Green Bay Packers vincono in casa dei Chicago Bears per 10-3 nel Thursday Night, la gara inaugurale della stagione, nel derby storico del football americano per celebrare la centesima stagione di questo sport: sfida dominata dalle difese e vinta con esperienza dai giallo-verdi. I Philadelphia Eagles superano i Washington Redskins per 32-27, con una gara di spessore del quarterback Wentz. I Los Angeles Chargers danno una scossa agli Indianapolis Colts, vincendo per 30-24 e partendo nella maniera corretta.

NFL: le altre partite

I Dallas Cowboys imprimono un ritmo forte in attacco e sovrastano i New York Giants per 35-17, mettendosi in risalto fin dalla partenza per risultare una delle outsider per il titolo, con una squadra completa ed esperta. I Seattle Seahawks vincono di un solo punto sui Cincinnati Bengals per 21-20, rischiando di perdere la gara inaugurale, tra due squadre che possono lottare per i playoff. Gli Oakland Raiders, nel secondo Monday Night, sperano di trovare una grande annata battendo al via i Denver Broncos per 24-16, dopo anni di sconfitte e pochi risultati.

I Minnesota Vikings, squadra dalle forti ambizioni, sconfigge nettamente gli Atlanta Falcons per 28-12, che al contrario devono ricostruire una stagione di livello dopo lo scorso anno disastroso. I Tennessee Titans stravincono sul campo dei Cleveland Browns per 43-13, con una superiorità netta rispetto a dei Browns ambiziosi, ma non ancora al livello dei migliori. I Baltimore Ravens obliterano fuori casa i Miami Dolphins per 59-10, presentandosi come la solita mina vagante anche per questo nuovo anno.

I San Francisco 49ers cominciano bene, vincendo sul campo dei Tampa Bay Buccaneers per 31-17. I Buffalo Bills la spuntano di poco in casa dei New York Jets per 17-16. Pareggio 27-27, risultato raro nel football americano, tra gli Arizona Cardinals ed i Detroit Lions.