NFL 2019, 16a settimana: i Patriots vincono sui Bills e conquistano il girone, i 49ers eliminano i Rams

La 16a settimana della NFL 2019 dona ai New England Patriots, dopo la vittoria sui Buffalo Bills per 24-17, il primo posto certo nel proprio girone e la possibilità, la prossima settimana, di conquistare un successo e di avere una posizione utile per saltare il temibile wild card weekend. Buffalo Bills comunque qualificati alla postseason come wild card. Nel Saturday Night, i San Francisco 49ers battono i Los Angeles Rams per 34-31: il successo regala, per ora, ai 49ers, la prima piazza della propria conference e la possibilità di non disputare il wild card weekend. I Los Angeles Rams, favoriti per il titolo alla vigilia, non saranno nemmeno ai playoff, colpa di una difesa molto deludente, specie nei suoi uomini chiave, come avvenuto proprio contro San Francisco.

I Baltimore Ravens stracciano in trasferta i Cleveland Browns per 31-15: ora i Ravens hanno conquistato matematicamente la testa della propria conference, godendo così del fattore campo nel corso di tutti i playoff: Cleveland è fuori definitivamente dalla lotta per la postseason. I Green Bay Packers, nel Monday Night, battono in trasferta i Minnesota Vikings per 23-10: la netta imposizione dei giallo-verdi dona loro una seconda posizione da difendere nel prossimo turno, oltre alla conquista del girone; i Vikings saranno certamente partecipi alla prossima fase della postseason.

I New Orleans Saints vincono in casa dei Tennessee Titans per 38-28: New Orleans ha già un pass certo per la fase finale della stagione e rinforza la propria posizione, mentre i Titans perdono ma, in caso di vittoria nel prossimo turno, andranno certamente anch’essi avanti. Nello stesso girone dei Titans, gli Houston Texans battono fuori casa i Tampa Bay Buccaneers per 23-20 vincendo per l’appunto il raggruppamento e potendo godere del fattore campo nel wild card weekend.

NFL: le altre partite

Incontro chiave nel girone dei Philadelphia Eagles, che battono i Dallas Cowboys per 17-9: ora agli Eagles basterà vincere nel prossimo incontro ed andare ai playoff come primi del raggruppamento, laddove Dallas al contrario dovrà vincere e sperare nella contemporanea caduta di Philadelphia. Bel Sunday Night: i Kansas City Chiefs travolgono in trasferta i Chicago Bears per 26-3, con Chicago definitivamente fuori dai playoff e Kansas City che arrotonda la propria piazza nella conference.

Gli Arizona Cardinals sconfiggono fuori casa a sorpresa i Seattle Seahawks per 27-13, per un successo che non serve ad Arizona e che spinge Seattle lontano dall’evitare il wild card weekend, pur giocando i prossimi playoff. I New York Jets abbattono i Pittsburgh Steelers per 16-10: ottimo finale di stagione per i Jets, che recuperano parte del terreno perso dopo l’avvio disastroso, rimanendo esclusi dai playoff. Pittsburgh ora ha una sola possibilità di qualificarsi: trionfare nell’ultimo turno e veder perdere i Titans.

Gli Oakland Raiders vincono sul campo dei Los Angeles Chargers per 24-17; Oakland rimane letteralmente aggrappata con le unghie ai playoff, ma dovrà trionfare e registrare le sconfitte sia dei Titans che degli Steelers, all’insegna di una possibilità quindi molto remota. Gli Indianapolis Colts azzerano i Carolina Panthers per 38-6, gli Atlanta Falcons regolano i Jacksonville Jaguars per 24-12: Chargers, Colts, Panthers, Falcons e Jaguars sono già tutti eliminati.

I Denver Broncos conquistano il successo sui Detroit Lions per 27-17; i New York Giants battono al supplementare e fuori casa i Washington Redskins per 41-35; i Miami Dolphins fanno fuori al supplementare i Cincinnati Bengals per 38-35.