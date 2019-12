NFL 2019, 15a settimana: i Ravens primi solitari distruggono i Jets, i Falcons vincono a sorpresa a San Francisco

La 15a settimana della NFL 2019 rende ai Baltimore Ravens il primo posto solitario in classifica (12 vittorie e 2 sconfitte) disintegrando nel Thursday Night i New York Jets per 42-21: vittoria semplice semplice ed i viola, guidati da uno stellare Jackson (212 iarde e 5 touchdown), hanno in mano le carte per conquistare il primo posto assoluto nella propria conference. Gli Atlanta Falcons sconfiggono in trasferta i San Francisco 49ers per 29-22: i falconi, fuori dai playoff, abbattono a sorpresa dei 49ers molto disattenti ed in parte supponenti, perdendo l’occasione di allungare ancora in classifica. Nonostante il ko, i 49ers conquistano la postseason con due giornate d’anticipo.

I Green Bay Packers sconfiggono i Chicago Bears per 21-13 con la prestazione decisiva per la realizzazione del runner Jones (51 iarde e 2 touchdown in corsa) che rende alla squadra del Wisconsin la possibilità di giocarsi il primo posto assoluto nella conference, mentre per Chicago la sconfitta costa carissimo, con l’esclusione matematica dai playoff. I Packers lotteranno per il primato con i New Orleans Saints, vincitori nel Monday Night contro gli Indianapolis Colts per 34-7: Drew Brees, con 540 passaggi da touchdown, diventa il recordman assoluto in questa statistica, confermandosi la stella dei Saints, mentre Indianapolis al contrario ora è fuori dai giochi che contano.

I New England Patriots vincono sul campo dei Cincinnati Bengals per 34-13: l’ultima in classifica può poco contro i fortissimi Patriots, ora leader del proprio raggruppamento, con i playoff in tasca ma con ancora aperto il discorso se entrare nei playoff dalla porta principale o come wildcard (fatto che verrà deciso nello scontro diretto della prossima settimana contro i Buffalo Bills che, nel Sunday Night, fanno il colpo in casa dei Pittsburgh Steelers per 17-10). I Bills dovranno vincere la settimana prossima e conquistare anche il successo all’ultima giornata per sperare nella supremazia del proprio girone, sebbene i playoff ora siano assicurati. Pittsburgh ora rischia, e si giocherà la qualificazione alla pari con i Titans. I Seattle Seahawks regolano fuori casa i Carolina Panthers per 30-24: Seattle conduce il proprio girone ed ha il destino nelle proprie mani per evitare anche il wild card weekend.

NFL: le altre partite

I Dallas Cowboys travolgono i Los Angeles Rams per 44-21: Dallas vince grazie alla loro linea d’attacco complementare nelle conclusioni e rimane in corsa per i playoff: infatti, mentre i Rams devono sperare in un mezzo miracolo, due vittorie e due sconfitte dei Vikings, unica squadra ancora in grado di raggiungere, i Cowboys si giocheranno quasi tutte le possibilità di andare alla postseason nello scontro diretto della prossima settimana contro i Philadelphia Eagles, vincenti fuori casa contro i Washington Redskins per 37-27; la prossima sfida vale il primato nel proprio raggruppamento, quale ultima porta rimasta aperta per proseguire nella stagione.

I Kansas City Chiefs fanno a pezzi i Denver Broncos per 23-3 e, vincendo il girone, hanno almeno un posto certo nella postseason, in attesa di vedere se riuscire anche ad evitare il wild card weekend.

I Minnesota Vikings distruggono fuori casa i Los Angeles Chargers per 39-10, sapendo che con una sola vittoria nelle due prossime partite conquisteranno i playoff, laddove è diverso il discorso per Los Angeles, fuori da tutto. Gli Houston Texans superano fuori casa i Tennessee Titans per 24-21 in una gara incredibile ed emozionante, Houston ha per ora la leadership del girone proprio davanti ai titani, che dovranno sperare o nelle sconfitte dei Texans o prevalere nei successi ottenuti rispetto agli Steelers per andare ai playoff. I Jacksonville Jaguars stendono in trasferta gli Oakland Raiders per 20-16: fine della corsa anche quest’anno per Oakland che, dopo aver sognato i playoff, ha distrutto tutto con le ultime quattro sconfitte consecutive.

Gli Arizona Cardinals mandano al tappeto i Cleveland Browns per 38-24; i Tampa Bay Buccaneers sono corsari in casa dei Detroit Lions e vincono per 38-17; i New York Giants dominano sui Miami Dolphins per 36-20.