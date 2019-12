NFL 2019, 14a settimana: vittoria 49ers in casa Saints nel match della stagione

La 14a settimana della NFL 2019 ha visto disputarsi il match più bello della stagione, la vittoria dei San Francisco 49ers in casa dei New Orleans Saints per 48-46: punteggio in continuo movimento, attacchi protagonisti e spettacolo continuo hanno caratterizzato la gara in Louisiana, che grazie ad un field goal porta San Francisco sul piedistallo con un Garoppolo da 349 iarde e 4 touchdown in lancio; meglio fa Brees, dei Saints, con 349 iarde e 5 touchdown. I Baltimore Ravens battono in trasferta i Buffalo Bills per 24-17; l’ottima prestazione della squadra in viola vale loro i playoff, conquistando anche matematicamente il proprio girone; per i Bills qualificazione rimandata, con ottime prospettive, grazie al discorso ancora aperto con New England per vincere il proprio raggruppamento.

I Kansas City Chiefs trionfano sul campo dei New England Patriots per 23-16: in ballo c’è anche il percorso per essere la seconda forza della propria conference dietro i Ravens, posizione utile per saltare il wild card weekend.

Prestazione di carattere dei Chiefs, qualche errore di troppo pagato dai Patriots, solitamente letali tra le mura amiche. Kansas City, grazie alla sconfitta di Oakland, conquista il primo posto matematico nel proprio girone e guadagna la postseason.

Nel Sunday Night, i Los Angeles Rams abbattono i Seattle Seahawks per 28-12: una delle migliori prove dei losangelini viene premiata con un successo meritatissimo, chiave per restare in vita nella corsa ai playoff, piegando particolarmente la forte resistenza della difesa dei falchi di mare. Entrambe nello stesso girone hanno la possibilità di giocarsi ancora il primo posto, ora saldamente in mano ai 49ers.

I Green Bay Packers vincono contro i Washington Redskinìs per 20-15. Partita più complicata del previsto per Green Bay contro una squadra già fuori dai giochi: l’attacco non trova molti spazi e c’è bisogno di un secondo tempo di sofferenza e battaglia per incamerare la vittoria, conservando il primo posto nel proprio girone rispetto ai Vikings. Minnesota Vikings che abbattono i Detroit Lions per 20-7, regolando tranquillamente una squadra in campo con pochi titolari per via degli infortuni: ad oggi, i Minnesota sono a circa due vittorie dalla postseason.

Nel Thursday Night, vittoria chiave per i Chicago Bears contro i Dallas Cowboys per 31-24, che rimangono attaccati con le unghie alle possibilità di qualificazione: i Cowboys, incredibilmente, comandano ancora il proprio raggruppamento, nonostante un record di sei vittorie e sette sconfitte.

NFL: le altre partite

I Tennessee Titans battono fuori casa gli Oakland Raiders per 42-21: straordinaria imposizione dei titani in azzurro, che grazie ad un grande Tannehill (391 iarde e 3 touchdown) sono in piena lotta per la postseason; Oakland in crisi, alla terza sconfitta consecutiva, che deve inseguire, distanti due successi, gli Steelers e proprio i Titans.

Successo netto ed a sorpresa dei Denver Broncos in casa degli Houston Texans per 38-24: la migliore gara della stagione dei Broncos serve soprattutto per lanciare il nuovo e giovane quarterback, Lock, mentre in casa Texans c’è amarezza, in classifica raggiunti dai Titans, con cui si giocheranno probabilmente la qualificazione alla postseason.

Nel Monday Night i Philadelphia Eagles sconfiggono al supplementare i New York Giants per 23-17, con la rimonta da parte delle aquile su dei Giants redivivi grazie al rientro di Manning come quarterback; drive decisivo nel tempo extra, gestito al meglio da Wentz, che con il touchdown conquista in un solo colpo vittoria e raggiungimento dei Cowboys a sei vittorie e sette sconfitte nel girone di più basso livello di questo campionato.

I Pittsburgh Steelers si impongono sul campo degli Arizona Cardinals per 23-17: ritorno chiave all’affermazione per gli uomini dell’acciaio in nero e giallo, che sono sul filo della qualificazione ai playoff, dove dovranno conquistare una wild card, avendo i Ravens vinto il loro girone.

I Tampa Bay Buccaneers sconfiggono di misura gli Indianapolis Colts per 38-35: ennesimo rimpianto per Tampa Bay, che avrebbe potuto, con gare invece sciupate tra le proprie mani, rimanere in corsa per i playoff; con la sconfitta i Colts sono praticamente quasi fuori dai giochi. I Cleveland Browns regolano i Cincinnati Bengals per 27-19, così i Browns hanno ancora uno spiraglio aperto per potersi qualificare, mentre Cincinnati rimane all’ultimo posto assoluto in graduatoria.

Gli Atlanta Falcons travolgono i Carolina Panthers per 40-20. I Los Angeles Chargers decimano fuori casa i Jacksonville Jaguars per 45-10. I New York Jets battono di un soffio i Miami Dolphins per 22-21.