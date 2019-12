NFL 2019, 13a settimana: i Ravens fanno fuori i 49ers, i Seahawks prevalgono sui Vikings

La 13a settimana della NFL 2019 offre tre grandi incontri. Il più importante è la sfida tra i Baltimore Ravens ed i San Francisco 49ers, vinto dai Ravens per 20-17. La differenza la fanno i field goal: i 49ers ne sbagliano uno nel quarto periodo, Justin Tucker a fine gara firma il calcio della vittoria, portando i Ravens al primo posto nella propria conference, con merito anche del quarterback Lamar Jackson.

Nel Monday Night altra grande partita: i Seattle Seahawks piegano i Minnesota Vikings per 37-30; la sfida a favore degli attacchi regala non solo spettacolo, ma anche continui ribaltamenti di fronte. Seattle fa la differenza con un maggior numero soluzioni offensive e così raggiunge anch’essa il primo posto nella conference di appartenenza in coabitazione con i 49ers: i Vikings comunque sono a due passi dalla postseason.

Terza partita di cartello nel Sunday Night. Gli Houston Texans trafiggono i New England Patriots per 28-22: protagonisti i quarterback Watson e Brady, con tre touchdown per entrambi, ma con la difesa dei texani nettamente prevalente. Houston necessita di almeno due vittorie per assicurarsi i playoff, i Patriots sono raggiunti in testa dai Ravens. Nel Thursday Night del giorno del Ringraziamento, i New Orleans Saints affondano in trasferta gli Atlanta Falcons per 28-16: i Saints, oltre a comandare la conference con 49ers e Seahawks, vincono con quattro giornate di anticipo il proprio girone e sono la prima squadra a conquistare i playoff, grazie ad una gara dominata in cui i Falcons sono capaci solo di ridimensionare la sconfitta.

I Green Bay Packers fanno la voce grossa in casa dei New York Giants per 30-13 (Rodgers segna 243 iarde e 4 touchdown in lancio), prendono la testa solitaria del loro girone e malmenano ciò che rimane dei Giants, all’ennesima stagione disastrosa. I Kansas City Chiefs azzerano gli Oakland Raiders per 40-9: attacco debordante dei rossi del Kansas, con Oakland senza idee e senza copertura, ora a rischio di perdere anche quest’anno i playoff.

Kansas City ottima e pronta per le sfide cruciali dell’anno. Nel giorno del Ringraziamento, i Buffalo Bills dominano in casa dei Dallas Cowboys per 26-15: con una sola vittoria di scarto sui Patriots, i Bills, oltre ad avere sostanzialmente i playoff, hanno la grande occasione di scalzare nel futuro scontro diretto i Patriots dal decennale dominio del loro girone. Dallas domina un gruppo quest’anno di basso livello: infatti basta un bilancio di sei vittorie e sei sconfitte per tenere la testa, che vale la postseason.

NFL: le altre partite

I Los Angeles Rams stravincono in casa degli Arizona Cardinals per 34-7 in una partita a senso unico: ora, con la contemporanea sconfitta dei Vikings, la postseason rimane distante una sola vittoria, nonostante un cammino tutt’altro che perfetto. I Tennessee Titans fanno bottino pieno sul campo degli Indianapolis Colts per 31-17: prova di grande opportunismo dei Titans, che approfittano di ogni occasione per trafiggere i Colts; i titani hanno una vittoria di distanza dai Texans per vincere il proprio girone, i Colts sono a due, dietro proprio Tennessee. I Pittsburgh Steelers prendono il punto contro i Cleveland Browns per 20-13, con i nero-gialli in piena corsa per la fase finale e con i marroni ora costretti a vincere le ultime quattro partite per poter sperare.

I Chicago Bears, nel giorno del Ringraziamento, vincono sul campo dei Detroit Lions per 24-20: mentre i Lions sono fuori dai giochi, gli orsi di Chicago ritornano inaspettatamente in gioco per la postseason, anche se saranno costretti a vincere le quattro gare che restano per poter pensare di passare il turno. I Miami Dolphins spazzano via i Philadelphia Eagles per 37-31 al termine di una partita divertente, ma gli Eagles, nonostante la delusione ed una classifica da cinque vittorie e sette sconfitte, sperano ancora di soffiare il primo posto del proprio gruppo ai Cowboys, distanti una sola vittoria. I Tampa Bay Buccaneers regolano fuori casa per 28-11 i Jacksonville Jaguars: entrambe le compagini hanno poco da sperare, già lontanissime dall’obiettivo playoff.

I Denver Broncos sconfiggono i Los Angeles Chargers per 23-20; i Washington Redskins bloccano i Carolina Panthers fuori casa per 29-21; i Cincinnati Bengals conquistano il primo successo stagionale abbattendo i New York Jets per 22-6.