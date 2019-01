NFL 2018, 17a settimana: i Colts ottengono i playoffs, i Titans sono fuori. Tutte le partite

La 17a settimana della NFL chiude la regular season, lo scontro più importante ha visto prevalere gli Indianapolis Colts (10 vittorie, 6 sconfitte) in casa dei Tennessee Titans (9 V, 7 P) per 33-17. Andrew Luck, con 285 iarde in lancio e 3 touchdown, porta i Colts alla postseason, completando una rimonta eccezionale che, alla sesta settimana, vedeva Indianapolis con 1 sola vittoria e 5 sconfitte. I Titans rimangono fuori dalla fase finale.

I Philadelphia Eagles (9 V, 7 P) demoliscono in trasferta i Washington Redskins (7 V, 9 P) per 24-0: per gli Eagles eè semplice battere una squadra in crisi e demotivata, guadagnando anch’essi la fase finale dopo una rimonta nelle ultime partita, con protagonista il quarterback protagonista della vittoria al SuperBowl, Nick Foles.

I Baltimore Ravens (10 V, 6P) riescono a spuntarla sui Cleveland Browns (7V, 8P, 1N) per 26-24. I Ravens completano al meglio la loro stagione giocata con regolarità di risultati, ma per conquistare la postseason è stato necessario sudare moltissimo contro i Browns, autori anch’essi di una grande seconda parte di stagione, ma fuori dai playoff. I Seattle Seahawks (10 V, 6 P) riescono a battere gli Arizona Cardinals (3 V, 13 P) per 27-24: nonostante i giocatori di Phoenix siano ultimi in classifica, essi si battono al massimo delle loro possibilità per sconfiggere dei Seahawks motivati al massimo nel raggiungere i playoff. Con tanta fatica Seattle si prende il giusto premio per una stagione fatta di alti e bassi ma sufficiente per andare avanti. I Kansas City Chiefs (12 V, 4 P) distruggono gli Oakland Raiders (4 V, 12 P) per 35-3: il successo garantisce ai Chiefs il fattore campo nella propria conference fino all’eventuale finale che porta al SuperBowl.

NFL, le altre partite

Gli Houston Texans (11 V, 5 P) regolano i Jacksonville Jaguars (5 V, 11 P) per 20-3: i Texans vincono il loro raggruppamento ed avranno in questo modo il privilegio di giocare nel prossimo wild card weekend in casa, i Jaguars adombrano la scorsa grande annata con una stagione molto modesta. I Los Angeles Rams (13 V, 3 P) surclassano i San Francisco 49ers (4 V, 12 P) per 48-32: i Rams rimangono secondi nella propria conference, quindi, in caso di finale di conference contro i Saints, giocheranno a New Orleans anziché a Los Angeles.

I New England Patriots (11 V, 5 P) annullano i New York Jets (4 V, 12 P) per 38-3 e conquistano il turno di riposo nel wild card weekend, importante per evitare una pericolosa prima gara ad eliminazione diretta. I Dallas Cowboys (10 V, 6 P) vincono di misura in casa dei New York Giants (5 V, 11 P) per 36-35 e, faticando molto, conquistano il loro raggruppamento davanti ai Philadelphia Eagles, guadagnando così anche un posto per la postseason. I Los Angeles Chargers (12 V, 4 P) vincono sul campo dei Denver Broncos (6 V, 10 P) per 23-9 e, nonostante un record altissimo, si classificano nel loro girone dietro i Kansas City Chiefs e dovranno partire sin dal wild card weekend, fuori casa, non avendo vinto il raggruppamento.

I Chicago Bears (12 V, 4 P) si posizionano al terzo posto della propria conference sconfiggendo fuori casa i Minnesota Vikings (8 V, 7 P, 1 N) per 24-10, mentre Minnesota è fuori dai giochi dopo la scorsa grande annata. I Carolina Panthers (7 V, 9 P) vincono sul campo dei New Orleans Saints (13 V, 3 P) per 33-14: New Orleans ha fatto riposare gran parte della squadra, già certa del migliore risultato nella propria conference ed in tutta la NFL, così si spiega la sconfitta interna contro i Panthers fuori dai playoff. I Pittsburgh Steelers (9 V, 6 P, 1 N) sconfiggono i Cincinnati Bengals (6 V, 10 P) per 16-13, ma la vittoria dei Ravens li estromette dalla postseason.

I Buffalo Bills (6 V, 10 P) demoliscono i Miami Dolphins (7 V, 9 P) per 42-17. Gli Atlanta Falcons (7 V, 9 P) battono in trasferta i Tampa Bay Buccaneers (5 V, 11 P) per 34-32. I Detroit Lions (6 V, 10 P) spazzano via in trasferta i Green Bay Packers (6 V, 9 P, 1 N) per 31-0.

Le gare del wild card weekend

Sabato 5 gennaio 2019:

Houston Texans – Indianapolis Colts

Dallas Cowboys – Seattle Seahawks

Domenica 6 gennaio 2019:

Baltimore Ravens – Los Angeles Chargers

Chicago Bears – Philadelphia Eagles