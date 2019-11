NFL, 10a settimana: i Seahawks sconfiggono i 49ers al supplementare, Green Bay si riavvicina alla vetta.

La 10a settimana della NFL 2019 regala un incontro sensazionale: i Seattle Seahawks sconfiggono fuori casa al supplementare i San Francisco 49ers per 27-24 in occasione del Monday Night. Punteggio che cambia continuamente, difese solide e ficcanti sui quarterback avversari e tante grandi giocate portano due tra le squadre migliori dell’annata al supplementare; Seattle spreca prima perdendo palla, poi i 49ers sbagliano il field goal del successo, quindi, a pochi secondi dalla fine, Seattle vince con un field goal. I 49ers perdono per la prima volta in stagione. I Green Bay Packers regolano i Carolina Panthers per 24-16: con la vittoria i giocatori del Wisconsin salgono a 8 successi e 2 sconfitte, come i Seahawks, ad un passo dai 49ers.

Nel Sunday Night, i Minnesota Vikings sconfiggono in trasferta i Dallas Cowboys per 28-24: la prova delle contendenti è eccezionale, sia Prescott che Cousins si esprimono con statistiche di alto livello, fa la differenza una migliore difesa nella parte conclusiva della gara dei Vikings che, vincendo, rimangono in scia dei Packers per la vittoria del loro raggruppamento. I Baltimore Ravens continuano a vincere, travolgendo in trasferta per 49-13 i Cincinnati Bengals, unica squadra ancora senza vittorie; i viola di Baltimora vanno a 7 vittorie e 2 sconfitte, rimanendo ad un passo dai Patriots per la caccia della vetta nella propria conference.

NFL: le altre partite

I Tennessee Titans superano i Kansas City Chiefs per 35-32: tante segnature che premiano i titani in celeste, anche a causa di diversi errori dei Chiefs, ora la squadra in rosso rischia qualcosa in chiave playoff, Titans in ascesa a cinque vittorie e cinque sconfitte. La sorpresa di giornata la regalano gli Atlanta Falcons, larghi vincitori in casa dei New Orleans Saints per 26-9: prestazione insufficiente dei Saints, non in linea con il resto della stagione, i Falcons approfittano di ogni spazio e vincono, abbandonando il fondo della classifica. I Pittsburgh Steelers vincono contro i Los Angeles Rams per 17-12; i giallo-neri di Pittsburgh vincono la quinta partita in sei gare e tornano incredibilmente in corsa per la postseason, i Rams scivolano ora pericolosamente lontani dalla zona playoff.

I Cleveland Browns sconfiggono i Buffalo Bills per 19-16: Cleveland coglie l’ultima occasione per restare vivi nella battaglia per le posizioni da playoff, sconfitta che brucia per Buffalo, comunque ancora con un ottimo piazzamento. I Miami Dolphins trovano il secondo successo di fila battendo in trasferta gli Indianapolis Colts per 16-12, pur rimanendo quasi all’ultima piazza, grave passo indietro dei blu dell’Indiana. Nel Thursday Night gli Oakland Raiders battono i Los Angeles Chargers per 26-24: partita divertente in cui Oakland trova il punto che porta il suo borsino a cinque successi e quattro stop.

I Chicago Bears sottomettono i Detroit Lions per 20-13; I Tampa Bay Buccaneers ritrovano finalmente un’affermazione sconfiggendo gli Arizona Cardinals per 30-27; i New York Jets trionfano nel derby della Grande Mela superando i New York Giants per 34-27. Bye week per Denver Broncos, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Philadelphia Eagles e Washington Redskins.