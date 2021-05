Nations League Volley: la Polonia vince 3-0 contro l’Italia

Alla fiera di Rimini si è giocato il primo turno della Nations League Volley tra Polonia e Italia.

Heynen allenatore della Polonia mette in campo: Bednorz, Muzaj, Bieniek, Klos, Formal Lomacz, Wojtaszek libero.

Valentini allenatore della nazionale italiana mette in campo: Sbertoli, Nelli, Micheletto, Bottolo, Galassi Cortesia, Balaso libero.

Il primo set parte in equilibrio fino al 2-2 con Vitiello, poi la Polonia balza in avanti e va sul 4-2 con Muzaj. Il set prosegue con Galassi che sigla il 7-5, mentre Sbertoli l’8-7. Un attacco out di Bottolo regala l’11-8 alla Polonia, ma Nelli sigla il 12-9. Due ace di Bednorz portano i polacchi sul 16-10, ma un muro e un attacco di Galassi porta l’Italia sul 18-13. Gli azzurri non ingranano la marcia e un fallo di Michieletto porta i polacchi sul 22-15. Valentini chiede il time out e al rientro Muzaj con un ace porta i polacchi sul 24-16. Il parziale finisce 25-19.

Il secondo set inizia in equilibrio fino al 4-4, poi la Polonia si porta sul 6-4 con Lomacz. Il parziale prosegue con un mani out e un attacco di Bottolo che porta il punteggio in equilibrio che resta fino al 15-15.

Gli azzurri volano sul 18-16 con Bottolo, poi la Polonia con un ace di Muzaj va sul 19-21. Sul 19-23 Recine sale in campo e trova il 20-23, il set si chiude 20-25 con un muro di Klos.

Il terzo set inizia in equilibrio fino al 2-2, poi i polacchi allungano sul 3-5 con Bednorz. Nelli sigla il 7-5, mentre un muro di Bieniek porta la Polonia sul 10-8. L’Italia sbaglia troppo e i polacchi allungano andando sul 13-9, poi sul 16-10 con un muro di Klos. Nelli sigla il 12-17, mentre Muzaj il 14-19. Michieletto con una diagonale stretta sigla il 15-21, ma la Polonia in palla segna il set ball con il punteggio di 24-18. Il parziale finisce 25-18.