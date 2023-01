Naomi Osaka è incinta: "Tornerò nel 2024"

Ascolta questo articolo

Quando pochi giorni fa Naomi Osaka, quattro volte campionessa del mondo ed ex numero 1 del tennis, ha annunciato che non avrebbe partecipato agli Australian Open del 2023, si erano create molteplici teorie cospiratorie per spiegare la sua assenza dal famoso torneo, che ha vinto due volte in passato.

Il motivo è stato adesso rivelato, ed è una splendida notizia per la 25enne. La Osaka ha infatti annunciato di essere incinta, ed ha indicato che salterà l’intera stagione dell’anno in corso. “Non vedo l’ora di tornare in campo, ma ecco un piccolo aggiornamento sulla vita per il 2023. , ha twittato Osaka mercoledì, includendo una foto di un’ecografia.

Il padre del bambino è il rapper Cordae, due volte nominato ai Grammy Awards, che frequenta l’atleta dal 2019. Naomi e Crodae, entrambi 25enni, si incontrarono per la prima volta durante una partita dei L.A. Clippers. Il cantante, il cui nome completo è Cordae Amari Dunston, ha all’attivo due album, “The Lost Boy” e “From a Bird’s Eye View”.

“So che ho molto da aspettarmi in futuro, una cosa che non vedo l’ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno, ‘quella è mia madre'”, continua la tennista. “Il 2023 sarà un anno sarà pieno di lezioni per me e spero di vedervi ragazzi all’inizio del prossimo perché sarò agli Australian Open 2024“.

In passato la Osaka è stata molto aperta riguardo alle sue esperienze di salute mentale, ed ha detto ai giornalisti che lo sport non le dava più gioia dopo l’uscita del terzo round agli US Open del 2021. La tennista si era quindi presa una pausa, ma è tornata all’inizio della stagione 2022. “Questi pochi mesi lontani dallo sport mi hanno davvero dato un nuovo amore e apprezzamento per il gioco a cui ho dedicato la mia vita“, ha scritto l’atleta nel messaggio, postato in inglese e giapponese, sul proprio account Twitter ufficiale.