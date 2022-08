Mondiali volley maschile: l’Italia vince 3-0 contro la Turchia

Ascolta questo articolo

All’Arena di Stozice di Lubjana si è giocata il secondo matrch del mondiale di volley maschile per la nazionale italiana che hanno giocato contro la nazionale turca.

L’allenatore della nazionale turca schiera in campo: Gungor, Subasi, Eksi, Lagumdzija, Bulbul, Gunes e Bayraktar libero.

L’allenatore De Giorgi mette in campo: Giannelli, Romanò, Michieletto, Galassi, Russo, Lavia, Balaso libero

Il primo set inizia in equilibrio fino al 3-3, poi gli azzurri volano sul 8-3 con un errore in attacco di Lagmdzija. Il parziale continua con l’Italia che va sul 11-6 con un attacco di Romanò, mentre una diagonale stretta di Gungor sigla il 12-9Gli azzurri allungano sul 16-12 con un muro di Russo, ma Gungor sigla il 18-15. Michieletto porta prima l’ Italia sul 20-16, poi sul 24-17. Il set si chiude sul 25-18 con Romanò.

Nel secondo set dopo un parziale di 0-2 per l’Italia, una diagonale di Lagumzdija sigla il 2-3. Gli azzurri vanno sul 5-7 con Michieletto, mentre un pallonetto di Subasi porta la Turchia sul 6-9. Il parziale continua con il Giannelli show che con un’alzata ad una mano fa chiudere una parallela a Romanò,che sigla l’8-11. Gli azzurri in palla volano sul 9-13, mentre Subasi porta i turchi sul 11-14. Sul 12-17 c’è il time out per la Turchia, al rientro Bubul con un primo tempo sigla il 14-18. La Turchia con un muro di Mirza Lagumzdija entrato in campo nel secondo set, va la sua squadra sul 17-20, mentre un primo tempo di Galassi porta gli azzurri sul 20-23. Il parziale si chiude sul 20-25.

Nel terzo set dopo un parziale di 0-4 con un ace di Giannelli, un muro di Gunes sigla il 4-6. Il set continua con un primo tempo di Galassi che porta gli azzurri sul 6-9, mentre con un primo tempo di Gunes vanno sul 12-14. I turchi accorciano le distanze andando sul 14-15 con un muro di Ulu, ma un attacco di Michieletto sigla il 16-20. Gli azzurri con fatica vincono uno scambio che li fa volare sul 17-22, mentre Mirza segna il 21-23. De Giorgi chiede il time out e al rientro, grazie agli errori da parte di entrambe le squadre l’Italia vince 22-25.