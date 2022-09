Cosa ne pensa l’autore

Manuela Mariani - Partita sofferta e difficile per le azzurre, che non hanno mai mollato e si sono portate a casa la partita. Ci sono stati alcuni cambi che hanno dato il là giusto. Portorico agguerrita fin da subito ha regalato emozioni forti per un match combattuto. Uno spettacolo tutto da vedere per imparare a giocare meglio a pallavolo.