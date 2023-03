Martina Navratilova rivela: "Ho sconfitto il cancro"

Dopo aver annunciato pochi mesi fa di essere malata, Martina Navratilova ha rivelato che ora è “libera dal cancro“, dopo aver sconfitto il tumore al seno e alla gola che l’aveva colpita. La leggenda del tennis ha rivelato la buona notizia in un’emozionante intervista a Piers Morgan che andrà in onda mercoledì nel Regno Unito, aggiungendo che aveva temuto di “non vedere il prossimo Natale“.

La 66enne, una delle prime tenniste apertamente gay, ha affermato che la diagnosi l’ha costretta a sospendere i progetti di adottare un bambino con sua moglie Julia Lemigova, ed ha persino stilato un elenco di cose che voleva fare prima di morire. La campionessa di Wimbledon ha detto che la doppia diagnosi l’aveva terrorizzata, ma dopo mesi di cure ha confermato che “per quanto dicono i dottori, io mi sono liberata del cancro“.

Ha aggiunto che ha solo altre due settimane di radioterapia al seno, e che dopo questi ultimi giorni “dovrei essere a posto“. La star del tennis, che ha vinto 59 titoli importanti in una carriera durata quattro decenni, ha annunciato che le era stato diagnosticato un cancro all’inizio dell’anno, scatenando una valanga di sostegno.

La Navratilova aveva già sconfitto il cancro al seno nel 2010, ma dopo che i medici le hanno trovato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali della Women’s Tennis Association a Fort Worth a novembre, i test hanno successivamente confermato che aveva sia il cancro al seno che alla gola. Fortunatamente, i medici hanno informato Navratilova che il suo cancro era “estremamente curabile“, dato che era stato trovato presto.

Nonostante la paura iniziale, la lista di cose da fare prima di morire e la paura di non raggiungere il prossimo Natale, ora la commentatrice di tennis avrà più tempo di quanto sperava, dopo aver sconfitto la malattia dopo un’estenuante combinazione di chemioterapia, radioterapia e terapia protonica.