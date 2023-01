Martina Navratilova: "Ho un cancro alla gola e al seno, combatterò con tutte le mie forze"

Ascolta questo articolo

Una delle più grandi campionesse della storia del tennis ha annunciato che dovrà affrontare un diverso tipo di partita, quello contro la malattia. La 66enne Martina Navratilova ha infatti rivelato che le sono state diagnosticate due forme di cancro, alla gola e al seno, dopo che aveva scoperto a novembre un linfonodo ingrossato sul collo.

La Navratilova, che ha vinto Wimbledon ben nove volte, ha commentato: “Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile. Spero in un esito favorevole. Farà schifo per un po’, ma lotterò con tutto quello che ho“. La diagnosi dell’ex numero uno al mondo arriva dopo che le era andata in remissione nel 2010, quando aveva sconfitto il cancro al seno dopo il trattamento con radiazioni.

“A Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola al primo stadio“, ha dichiarato il suo portavoce, che ha specificato che il nodulo ingrossato è stato notato durante le finali della Women’s Tennis Association a Fort Worth, e che è stata fatta una biopsia quando non è sgonfiato. “Nello stesso momento in cui Martina si sottoponeva agli esami per la gola, le è stata riscontrata una forma sospetta al seno, successivamente diagnosticata come un tumore, del tutto estraneo al tumore alla gola“.

La Navratilova, che ha vinto 59 titoli del Grande Slam in singolo e doppio nel corso dei suoi 40 anni di carriera, non si recherà agli Australian Open di questo mese, ai quali intendeva partecipare nella veste di opinionista televisiva. “La prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese“, continua il comunicato, aggiungendo che questo tipo di tumore reagisce solitamente bene al trattamento e che entrambi i cancri sono stati individuati ai primi stadi.

Di origine ceca ma con cittadinanza americana, Martina è stata una delle prime figure sportive apertamente gay, ed dal 2015 è sposata con l’ex regina di bellezza russa Julia Lemigova, 50 anni, che frequentava dal 2006. La coppia vive a Miami con le loro due figlie, cinque cani Malinois belgi, diverse tartarughe ed un gatto.